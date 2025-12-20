普丁重申俄烏終戰條件不變 年度記者會螢幕現「馬戲團」諷刺訊息

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）昨（19日）在莫斯科舉行年度記者會時重申，結束烏克蘭戰爭的條件與去年6月提出的內容相同，包括要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）目標，並從4個被俄方宣稱兼併的地區全面撤軍。

俄羅斯總統普丁在年度記者會上重申終戰條件不變。（圖／美聯社）

據《路透社》報導，普丁在這場預計持續4小時的馬拉松式記者會中表示：「我們準備好、也有意願和平結束這場衝突，在我去年6月在俄羅斯外交部闡述那些原則的基礎上，藉由解決導致這場危機根本原因的方式。」即要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的目標，並從已被俄羅斯宣稱兼併的4個地區全面撤軍。

他透露雖然尚未看到烏克蘭方面準備達成和平協議，但「有某些跡象」顯示烏方有意願展開對話。

針對戰場情勢，普丁詳細評估稱俄軍在整條前線持續推進，烏軍則處於撤退狀態。他強調俄武裝部隊已完全掌握戰略主動權，俄軍正在多個方向推進，不久後將控制交通樞紐城市紅利曼，並繼續向斯拉維揚斯克推進。

然而烏克蘭方面反駁這項說法，表示俄軍付出巨大傷亡代價，只取得些微進展，且烏軍在俄方宣稱上月已奪下的東北部庫普揚斯克（Kupiansk）等地展開反攻。

螢幕上顯示俄民眾提問「為什麼麵包越來越貴？我們沒有穀物了？」（圖／美聯社）

據悉，這場年度記者會在莫斯科紅場附近商棧展覽中心舉行，按往例對2025年俄國內重要事務和重大國際問題進行總結，以現場問答、直播連線形式回答記者和俄民眾提問。

期間發生意外插曲，會場後方大螢幕一度出現數則諷刺訊息。其中一則寫著「這不是直接連線，而是馬戲團」，另一則直呼普丁名字問道：「已經是星期五了，我們可以開喝了嗎？」還有訊息影射俄羅斯經濟狀況，質疑為何一般俄國民眾生活還不如巴布亞紐幾內亞人。

另一則針對普丁執政黨團結俄羅斯黨的訊息表示：「看看這個國家的生活，它能在選舉中贏得多數還真奇怪！難道選舉只是假象？」對於這些在數百萬俄羅斯民眾收看的記者會上出現的諷刺訊息，克里姆林宮未立即回應，普丁本人也沒有發表任何看法。

