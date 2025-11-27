普丁開出俄烏「停戰條件」 認可美國方案作為談判基礎
俄羅斯總統普丁說，美國方案可能成為烏克蘭協議的基礎，但他也威脅，如果基輔不撤軍，將會以武力奪取領土。（戚海倫報導）
美國有線電視新聞網CNN報導，俄羅斯總統普丁訪問吉爾吉斯，他對媒體說，由美國特使魏科夫率領的美國代表團，預計下周訪問莫斯科，而克里姆林宮已經準備好進行嚴肅的討論。
普丁重申了他的最高要求，表示只有烏克蘭軍隊撤出他們佔領的領土，烏克蘭戰爭才會結束，因此，迅速取得突破的可能性似乎很小。普丁威脅，「如果他們不撤，我們將透過軍事手段實現目標。」
普丁表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可以作為結束戰爭談判的基礎，他堅持，基輔應該撤出烏東頓內茨克等地，否則俄羅斯將繼續武力行動。目前俄羅斯控制了大約五分之一的烏克蘭領土，而基輔已經表明，絕對不可能讓出被占領的地區。另外，美國陸軍部長德里斯科本週將會造訪基輔。
其他人也在看
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 22 小時前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 14 小時前
新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人紅不讓
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週進行會面，2026選戰是否藍白合？外界高度關注。尤其黃國昌早已表態投入新北市長選戰，台北市副市長李四川在輝達總部設址北士科落幕之後，預料...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
揭北京2027年完成武統！總統宣布2行動方案
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（26）上午9時30召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11時30分舉行記者會時表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，企圖「以武逼統」、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴總統示警：中國全面推進2027武統台灣 2大行動方案應對威脅
賴清德總統投書外媒宣布將提出400億美元國防特別預算，今天也召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。自由時報 ・ 1 天前
馬英九又有意見？賴清德提1.25兆軍購案 稱形同宣布進準戰爭狀態
即時中心／潘柏廷報導隨著中國侵略台灣意圖越加明顯，總統賴清德昨（26）日上午召開國安會議後召開記者會，指出中國以2027年完成武統台灣做準備，並提出明年起（2026）分8年投入新台幣1.25兆的國防特別預算。不過，前總統馬英九今（27）日在臉書卻稱，賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，還要求賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。民視 ・ 18 小時前
黃國昌率團赴日 傳麻生太郎、小池百合子等親台大咖「全婉拒拜會」
台灣民眾黨主席黃國昌近日和台北市議員陳宥丞率青年團赴日本東京訪問，26日先後拜會立憲民主黨、國民民主黨等在野黨議員進行交流。然而有媒體報導，黃國昌原本想拜訪自民黨副總裁麻生太郎及東京都知事小池百合子等知名親台政治人物，但全都遭到婉拒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
若被攻擊絕不投降！黃暐瀚：我們準備越多「對岸動武越可能失敗」
中國近年來持續加大對台灣的文攻武嚇，不擇手段的想完成兩岸統一。媒體人黃暐瀚今（26）日說，只要我們準備越多，對岸動武越可能失敗，真的動武的可能性，也就隨之降低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 18 小時前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 23 小時前
藍營2026佈局曝光！「6+2縣市」這時間拍板
[NOWnews今日新聞]國民黨昨天中常會通過2026縣市長提名辦法，未來將成立中央提名審核委員會、藍白工作協商小組討論黨內提名，以及藍白競合提名機制與策略。國民黨立院黨團今（27）日宴請藍委，國民黨...今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前
賴清德1.25兆國防預算 鄭麗文批玩火！黃國昌：強力把關
總統賴清德今（26日）宣布，面對中國威脅，預計未來8年內投入1兆2,500億元國防預算，對此，國民黨主席鄭麗文則喊「玩火」，批賴此舉讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠；帶團到日本出訪的民眾黨主席黃國昌則表示，絕對支持合理增加國防預算，但民眾黨也會強力把關。鏡新聞 ・ 1 天前
北市長民調居冠! 王世堅賭100份雞排:黨中央不會徵召我
政治中心／綜合報導壯闊台灣創辦人吳怡農，今天公布台北市長民調，綠營人選互比的結果，立委王世堅第一，他自己排第二，吳怡農強調自己有底氣突破綠營基本盤，而遙遙領先的王世堅堅稱黨中央不會徵召自己，還跟名嘴打賭，如果民進黨徵召自己，他就發100份雞排。民視 ・ 1 天前
賴投書美媒宣布「追加1.25兆國防預算」 藍委轟：有必要阿諛諂媚到如此？
[Newtalk新聞] 總統賴清德投書美國媒體《華盛頓郵報》，提及政府將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包括將提出一項 400 億美元（約新台幣 1.25 兆）的追加國防預算，用於重大對美軍購、強化台灣不對稱作戰能力。對此，國民黨立委許宇甄今（26日）痛斥，如此巨額，足以重塑國家財政結構與戰略路線的重大決策，不在國內公開說明，卻繞過國會、台灣社會，以對外投書的方式優先讓美國知情。難道在賴清德心中，向美國交心比向台灣人民負責更重要？有必要阿諛諂媚到如此？ 賴清德的投書內容，闡述台灣面對區域安全變局的核心戰略四大重點方向，包含：深化印太友盟與全球夥伴合作、現代史上最大規模的軍事投資、擴大國內國防軍工產業基礎、穩健堅定於守護國家主權。就軍事投資，台灣國防預算已近年翻倍，明年將提升至 GDP 的 3.3%，2030 年前目標達 5%。 許宇甄質疑，這筆軍購特別預算勢必要透過舉債籌措，但賴政府至今拿不出任何具體需求項目，更沒有國防改革的整體藍圖。既無新戰略、無新兵力結構，也沒有新戰術與採購配套，卻端出一個如天文數字般的金額。這究竟是國防預算，還是對美「過境外交」的政治投名狀？賴清德是在向美國總統新頭殼 ・ 1 天前
備戰2026！他示警國民黨：這4縣市有隱憂
[NOWnews今日新聞]距離2026年九合一選舉僅剩約1年，民進黨的選對會已先後提名多個縣市人選，包括台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣，其中新北市長確定徵召立委蘇巧慧參選。相較之下，國民黨方面是否與民...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
北京2027目標武統台灣，賴清德：1.25兆打造台灣之盾「明年國防預算超過GDP 3%」，演說全文一次看
總統賴清德26日投書《華盛頓郵報》，宣布台灣政府將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，彰顯捍衛民主決心。 賴清德上午召開記者會指出，北京當局以2027年完成「武統台灣」為目標，加速侵略台灣的軍事整備，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅。 賴清德指出將會強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅。 按照北約標準，明年度國防預算，將超過GDP 3%；並且在2030年前，達到GDP 5%。 賴清德進一步說，預計在未來8年（2026-2033年），投入1兆2千5百億元的經費，來建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統。 對於史上最高國防預算，賴清德呼籲在野黨，或許朝野藍綠各有不同立場和期待，在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下：守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任。今周刊 ・ 1 天前
從「吃壽司」到宣布2027年防衛備戰，賴清德為何由低調轉為強硬？
在中、美、日領導人本週初兩度通話後，台灣總統賴清德隨即高調宣布投入1.25兆新台幣強化國防及採購美國軍備，以因應「北京可能在2027年以武力統一台灣」。這是台灣當局首次公開提及中共可能採取武力行動的具體時間，引發外界多重解讀。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
賴清德投書《華郵》感謝川普總統，強調台灣以「史上最大投資」捍衛主權！2030年前國防開支將達GDP 5%，「台版鐵穹」正積極研發中
台灣總統賴清德在美東時間25日清晨，透過《華盛頓郵報》的版面正式對世人宣示「我將增加國防開支以保護我們的民主」。賴清德重申師承雷根「以實力求取和平」的國防哲學，更拋出了震撼性的政策承諾：國防預算佔GDP比例在2030年前將邁向5%的歷史新高。賴清德強調，「衝突的風險必須永遠大於和平的代價」，雖然他不會放棄對話的機會，但也「沒有任何國家會比我們自己更堅定地捍衛......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事論」如何讓中日關係緊張升溫？
日本首相高市早苗近日在國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，引起中國當局強烈反彈，也讓兩國關係緊張升溫。BBC NEWS 中文 ・ 3 小時前