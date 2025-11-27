普丁開出俄烏「停戰條件」 認可美國方案作為談判基礎

俄羅斯總統普丁訪問吉爾吉斯時表示，如果烏軍撤離他們目前控制的土地，俄羅斯會停止戰鬥。

俄羅斯總統普丁說，美國方案可能成為烏克蘭協議的基礎，但他也威脅，如果基輔不撤軍，將會以武力奪取領土。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，俄羅斯總統普丁訪問吉爾吉斯，他對媒體說，由美國特使魏科夫率領的美國代表團，預計下周訪問莫斯科，而克里姆林宮已經準備好進行嚴肅的討論。

普丁重申了他的最高要求，表示只有烏克蘭軍隊撤出他們佔領的領土，烏克蘭戰爭才會結束，因此，迅速取得突破的可能性似乎很小。普丁威脅，「如果他們不撤，我們將透過軍事手段實現目標。」

普丁表示，美國和烏克蘭討論的最新和平計畫草案，可以作為結束戰爭談判的基礎，他堅持，基輔應該撤出烏東頓內茨克等地，否則俄羅斯將繼續武力行動。目前俄羅斯控制了大約五分之一的烏克蘭領土，而基輔已經表明，絕對不可能讓出被占領的地區。另外，美國陸軍部長德里斯科本週將會造訪基輔。