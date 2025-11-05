普丁非獨裁者議題延燒 侯友宜不加入論戰：顧好自由民主最重要

新北市長侯友宜無意加入普丁是不是獨裁者的論戰。（王揚傑攝）

國民黨主席鄭麗文日前在外媒專訪中提到「普丁不是獨裁者，是民選領袖」；行政院長卓榮泰昨則表示，「認為他不是獨裁的人，有獨裁心態」。雙方說法引發論戰，新北市長侯友宜今（5日）被問到對此看法，他無意加入論戰，僅簡短回應，守護中華民國憲法，顧好我們的自由民主最重要。

鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時，提到俄羅斯總統普丁不是獨裁者，引發爭議。卓榮泰昨到立法院施政報告並備詢，民進黨立委吳思瑤問卓對鄭麗文言論的看法，卓榮泰回應，認為普丁不是獨裁的人，有獨裁心態。

侯友宜無意加入普丁是不是獨裁者的論戰，簡短說，我們守護中華民國的憲法，我們是一個民主自由的國家，所以好好的顧我們的自由民主，這才是最重要的事情。

