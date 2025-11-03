「普丁非獨裁說」引奧官員抨擊 鄭：安排與歐洲代表見面

台北市 / 綜合報導

剛走馬上任的國民黨主席鄭麗文近期話題不斷，先前她接受德國之聲專訪，一句普丁不是獨裁者引起熱議。有平面媒體報導，她這句話讓歐洲國家駐台機構不滿，甚至要封殺國民黨。更有奧地利國防部委員發文直言，鄭麗文的言論，迎合中共對台灣「溫水煮青蛙」的策略。

貼文開頭就點名新任國民黨主席鄭麗文，這是奧地利國防部委員查卡羅瓦在社群平台的發文，內容指出鄭麗文的言論，反映台灣部分政治光譜內部的認知轉變，而這種轉變剛好契合中國對台灣，「溫水煮青蛙式」的策略，更平面媒體報導，歐洲駐台機構打算封殺國民黨中央，而這全因為她的這句話。

國民黨主席鄭麗文說：「普丁並不是獨裁者，他是(經由)民主選出來的。」一句普丁不是獨裁者引起軒然大波，看看歐洲駐台機構的社群平台，目前針對這件事暫時沒有回應，不過在社群平台X上還是掀起國際間的熱議。

烏克蘭出生的華爾街日報，首席外交事務記者特羅菲莫夫，表示國民黨在俄烏戰爭問題採取了普丁的立場，這對西方決策者而言，是一個值得注意的資訊，布魯塞爾智庫，俄羅斯、歐洲和亞洲研究中心主任方嫻雅，貼文中更質疑鄭麗文是否正在努力疏遠歐盟。

國民黨主席鄭麗文說：「歐洲的代表處跟我積極的聯繫，希望能夠安排會面。」鄭麗文領軍藍營要跟國際友人互動，但專訪不只造成「外患」，現在似乎還有內憂，今（3）日上午出席就任黨主席後，首場中評會跟中評委交流熱絡，跟黨內同志熱絡互動。

但看看現場，朱立倫卸任前，追認的中評會主席團主席，怎麼都不見人影，包含戰鬥籃領袖趙少康，前台大校長管中閔，前黨副主席夏立言與連勝文等人，在中評會開始前都沒有到場，國民黨主席鄭麗文說：「因為我們不管是中評會主席團的主席也好，或是我們的中評委，人數都非常的龐大，所以我想大家都會按照自己行程上面，來做這樣子的一個安排。」

黨主席選舉後，鄭麗文積極布局就盼凝聚藍軍士氣，只不過專訪的一句話引發波瀾，接下來如何穩定軍心，成了她當前課題。

