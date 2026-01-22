普丁願付川普10億美元! 加入和平委員會不必真掏錢 從「這裏」扣就行……

俄羅斯總統普丁。 圖 : 翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 當地時間 21 日，俄羅斯總統普丁證實，22 日將與到訪的美國總統特使威特科夫進行會晤。

針對美國總統川普近期就格陵蘭島發表的言論，普丁表示，美國企圖從丹麥手中收購格陵蘭島一事和俄羅斯沒有關係，他相信美國和丹麥會就相關問題達成一致。

此外，普丁確認已收到川普關於加入「和平委員會」的邀請，他表示，已責成俄羅斯外交部研究收到的檔案，並與戰略夥伴進行磋商，之後俄方才能對邀請作出正式答覆。

普丁還稱，即便在俄方尚未決定加入以前，考慮到與巴勒斯坦的特殊關係，俄方願意從被美國上屆政府凍結的俄羅斯資產中，向「和平委員會」提供 10 億美元。

