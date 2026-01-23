普丁願砸10億美元挺川普「和平理事會」 前提是美國解凍俄資產





俄羅斯總統普丁與美國特使魏科夫及庫什納討論，若美國解凍部分凍結的俄羅斯資產，他可能會向川普的加薩「和平理事會」捐款10億美元。同時，俄方也確認，烏克蘭、美國及俄羅斯官員將於23日在阿布達比舉行會議，另有美俄雙邊會談同步進行，顯示俄烏和平談判可能取得進展。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克里姆林宮23日證實，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫什納（Jared Kushner）討論了向川普的加薩「和平理事會」（Board of Peace）捐款10億美元（約316億新台幣）的可能性，但前提是美國須解凍部分俄羅斯資產。

克里姆林宮外交政策顧問烏沙科夫（Yury Ushakov）向記者表示：「在關於和平理事會的意見交流中，我們強調，願意從被上屆美國政府凍結的俄羅斯資產中，撥出10億美元投入該組織的預算。」





烏沙科夫指出，這些被凍結資金中的剩餘部分「可用於戰鬥行動中受影響地區的重建」。不過，他補充說，這一切只有在「俄羅斯與烏克蘭簽署和平條約」後才會進行。

川普於22日在達沃斯（Davos）論壇公布了他備受爭議的加薩「和平理事會」，該理事會以10億美元（約316億新台幣）為價格提供會員國的永久席位。普丁已受邀加入該理事會，但還未接受邀請。現在，俄羅斯提出使用被美國凍結的俄羅斯資產，來支付這筆費用。





俄羅斯將在阿聯與烏克蘭及美國官員會談

與此同時，俄羅斯也確認，烏克蘭、美國和俄羅斯官員將於23日在阿拉伯聯合大公國舉行會議。烏沙科夫告訴記者，會議地點在阿布達比。

烏沙科夫表示，俄羅斯談判團將由總參謀部（GRU）海軍上將柯斯特克夫（Igor Olegovich Kostyukov）領導。烏沙科夫說：「我可以補充說，我們的代表團已收到俄羅斯總統的具體指示，考慮到今天與美方會談的所有細節。」他指的是普丁與川普特使魏科夫及庫什納在莫斯科最近結束的會議。

烏沙科夫還表示，除了三方會議外，克里姆林宮特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）和美國特使魏科夫將主持另1場美俄雙邊會談。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）22日稍早在達沃斯世界經濟論壇上宣布，將舉行為期兩天的會議，顯示結束俄烏戰爭的談判可能取得進展。



