普丁首談與北約開戰! 稱俄「準備好了」德2029「對俄作戰計畫」曝光

[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府近期積極推動烏克蘭和平協議，但俄烏雙方目前仍無法就停火條件取得共識，許多歐洲國家也擔心俄羅斯從烏克蘭獲得利益後，將野心擴展到歐洲地區。近期有消息稱，德國針對可能與俄羅斯爆發衝突的情形，制定長達 1,200 頁的「對俄作戰計畫」，準備在 2029 年正面應對俄羅斯的威脅。與此同時，俄羅斯總統普丁也展現出強硬的態度，強調俄羅斯已經做好與歐洲國家開戰的準備。

《騰訊網》軍事記者「萬全」引用美國《華爾街日報》的報導指出，德國為了應對可能與俄羅斯爆發的武裝衝突，制定一份長達 1,200 頁的對俄作戰計畫書，預計將動員 80 萬士兵與 20 萬輛戰車，並在衝突發生前打造運輸與後勤補給路線。

德國和立陶宛的國防部長簽署了德軍永久部署立陶宛的協議，大約 4,800 名德國士兵將被部署到立陶宛靠近俄羅斯的邊境。 圖 : 翻攝自維基百科

該份計畫書認為，俄烏戰爭可能在美國的協調下，以俄羅斯獲得大量戰果畫下句點，推測俄羅斯可能延續自身的勝利敘事，在 2029 年對北約國家發動攻擊，「無論戰火在何地點燃，德國都將不可避免地淪為戰場」。為了應對可能發生的戰爭，該計畫書提議重建德國境內的北約後勤運輸體系，並恢復軍民兩用設施的建設，同時讓國家安全取代德國民眾心中的和平文化。

「萬全」分析指出，德國在這份「對俄作戰計畫書」中，展現出了濃厚的戰略焦慮以及歐洲國家在失去美國支援後，能否繼續抵禦俄羅斯的擔憂情緒。「萬全」表示，雖然美國現在正忙著推動俄烏和平談判，但德國卻忙著做「最壞的準備」，認為美國與歐洲盟友間的分歧象徵著「歐洲國家的不安全感正在逐漸加深」。

德軍歐洲戰機與AIM-120訓練彈。 圖 : 翻攝自德國聯邦國防軍網站

與此同時，X 推主「rainbow7852」也發布推文稱，面對由歐洲國家提出、對烏克蘭有利的和平方案以及歐洲各國對俄羅斯威脅的擔憂情緒，普丁在與白宮中東問題特使史蒂文．威特科夫 ( Steven Witkoff ) 會面前接受媒體訪問，並情緒激動地展現其強硬的立場。

普丁表示，俄羅斯目前沒有與歐洲國家開戰的計畫，「但如果歐洲主動挑起戰爭，俄羅斯將隨時做好『開戰準備』」。普丁也兩度強調，俄羅斯無法接受由歐洲國家提出的「烏克蘭和平方案」，呼籲歐洲國家考慮「地面進展情況」後再「重返談判桌」。

普丁也進一步指出，針對烏克蘭「海盜式」的襲擊活動，俄羅斯準備切斷烏克蘭的海上通道，並擴大對烏克蘭港口與進出港口船隻的打擊行動。「我們現在針對烏克蘭採取的是『外科手術式』的軍事行動，並非字面意義上的『戰爭』」。

該份計畫書預估北約將出動 80 萬兵力與超過 20 萬輛坦克，呼籲德國政府應強化後勤補給與運輸路線，並恢復軍民兩用設施。圖為德國 Puma 步兵戰車。 圖：翻攝自 騰訊網 萬全

專家分析認為，該份計畫書的出現，象徵著歐洲國家的不安全感正在「逐漸加深」。 圖：翻攝自 騰訊網 萬全