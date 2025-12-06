普丁高調挺莫迪對抗西方制裁壓力 俄印貿易90%不用美元

根據俄羅斯總統辦公室4日消息，俄羅斯總統普丁在訪問印度前夕接受專訪時，高度讚揚印度總理莫迪不屈服於西方壓力的立場，強調印度是偉大國家而非英國殖民地，全世界都必須正視這一點。普丁表示，莫迪不是會屈服於壓力的領導人，印度人民應該為擁有這樣的領導人感到驕傲。

在應對西方制裁方面，普丁透露俄印雙邊貿易已有超過90%使用本國貨幣結算，有效規避美元體系的限制。儘管在支付系統方面仍存在挑戰，但雙方正積極尋找解決方案，包括使用俄羅斯和印度的電子金融信息交換系統。普丁還提議建立初始資本1000億美元（約3.1兆元新台幣）的新投資平台，使用電子支付進行聯合投資。

針對西方批評印度購買俄羅斯石油，普丁直言這是雙重標準。他指出，美國至今仍在購買俄羅斯的核燃料供應其核電站，「如果美國有權購買我們的燃料，為什麼印度就應該被剝奪這項權利？」普丁表示願意與川普總統就此問題進行辯論。

普丁也高度評價莫迪的經濟成就，指出印度經濟增長率達7%，在大型經濟體中排名第一，人口達15億，77年來取得巨大發展。他特別提到，印度人均壽命在這段期間增長超過一倍，稱這是「奇蹟」。普丁強調，俄印關係歷史悠久超過70年，雙方在能源、國防、核能、航太等領域有廣泛合作。

為解決俄印貿易失衡問題，普丁親自指示俄羅斯政府研究可從印度增購的商品，訪問期間將舉辦俄羅斯進口商展覽會，展現解決問題的誠意。

