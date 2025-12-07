俄羅斯總統普丁4日到印度訪問兩天，印度總理莫迪親自到機場迎接。高調的訪問引起國際高度關注。

印度和俄羅斯在冷戰時期就有密切的關係，但近幾年來，在武器依賴俄國，市場依賴美國的大格局下，印度也很努力經營與美國的關係。所以俄烏戰爭爆發後，印度將外交重點擺在全球南方，避免涉入美俄衝突，也避免和俄國有高層接觸。

2024年7月是個轉捩點。當時莫迪3連任後首訪俄國，以行動宣示印度外交政策的改變。這次普丁回訪印度，也是俄烏戰爭以來普丁首訪印度。普丁用這次訪問向世人證明俄國並沒有被孤立，莫迪則以此凸顯印度的外交自主，也累積與美國談判的籌碼。兩國深化戰略夥伴關係的背後，各有各的盤算，也讓這次兩國的峰會充滿看點。

第一個看點是兩國的能源合作。美國以印度趁俄烏戰爭之便大買俄國便宜石油，形同資助俄國攻烏軍費，對印度加徵了懲罰性關稅，讓美國對印度的關稅疊加到50％之多。印度錯愕之下，除加緊與美國交涉之外，也減少了對俄國石油的進口。所以大家就在看，這次普丁南下印度，兩國對石油問題是怎麼談的？

普丁強調俄國是可靠的石油供應者，將繼續對印度不間斷地提供石油。印度則只敢打高空回應，由於俄國也幫印度建造最大的民用核電廠，所以印度一筆帶過，稱「能源安全」是兩國關係堅強且重要的支柱，沒提石油。

俄國減少石油輸印，收入減少了，或可從軍售補回。所以普丁到訪前大家也關注，兩國會不會簽訂印度購買俄國S400防空系統的協議。後來發現沒有，只達成俄國擴大與印度造艦合作的協議。美國智庫分析，印度雖自豪能在美俄之間搖擺，但能跟俄國買什麼武器，其實也得看美國臉色。不過印度仍可用向俄國買武器的姿態作為談判籌碼，讓美國願意賣先進武器給印度。

俄印兩國就增進貿易達成的協議就比較實在。川普發動關稅大戰後，印度像其他國家一樣，也努力加強和美國以外國家的貿易關係。所以印度和英國、歐盟都簽了自由貿易協議，和加拿大也重啟自貿協議談判，這次更與俄國達成協議，要在2030年將兩國貿易額從目前的640億美元增加到1000億。印度將加大對俄國的農產品輸出，在關鍵礦產上合作，兩國也將在俄國合建藥廠，印度並將加快與俄國主導的歐亞經濟聯盟簽訂自貿協議。

值得玩味的是，西方學者指出俄國推動與印度的經貿關係，多少也有降低對中國依賴的目的。中俄印3邊關係的微妙變化，也因此成為一個觀察的重點。

印俄也加強IT與網路科技的合作，希望資訊科技不要為西方與中國所壟斷。兩國還宣示繼續推動南北交通通道（與中國的中巴經濟走廊相抗衡）、北方海路與「清奈─海參崴走廊」。如果這些經貿走廊真能順利打造，國際政經格局又會有另一番變化。

當然，任何雙邊關係都不是在真空中存在。除美中外，印俄關係的強化還會在日歐引起哪些連動反應，也值得觀察。

（作者為東吳大學政治系教授）