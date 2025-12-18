普丁：無論藉談判或戰爭 俄烏戰爭目標必將實現

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯總統普丁今天表示，將透過外交與軍事手段實現俄烏之戰目標，包含阻止烏克蘭入北約，還用「豬崽」一詞批歐洲領袖。俄國去年國防支出在GDP占比逾7%，已排擠到社福。

普丁和俄國防長別洛烏索夫（Andrey Belousov）今天在國防部擴大委員會會議，談及俄烏戰況與態勢評估。

華爾街日報指出，普丁對俄國國防部官員發表談話時，痛批美國前任拜登政府對俄立場，並稱想藉機弄垮俄國的一些挺烏歐洲領袖們是「豬崽」（piglets）。

廣告 廣告

普丁的談話顯示，川普政府推動促成俄烏和平進程的努力，並未改變克里姆林宮在烏克蘭的戰爭目標。這些目標包括永遠不讓烏克蘭加入北約、限制烏軍規模，以及對重塑烏克蘭日後的政治走向等。

普丁說：「特殊軍事行動的目標必將實現。如果對方及背後的外國支持者拒絕實質性談判，俄羅斯將以軍事手段解放這些歷史上屬於俄國的土地。」

別洛烏索夫在會中向普丁簡報前線情勢，稱俄軍已控制烏克蘭東部一系列新佔領的城鎮。

普丁表示，國防支出去年在俄國國內生產總值（GDP）的佔比超過7%，彰顯軍工生產對俄羅斯經濟的重要性日益提升。

這些支出一定程度雖推動經濟成長，但同時也對國家預算造成排擠，導致部分社福計畫（如優惠房貸）遭到刪減。國際貨幣基金（IMF）今年稍早時預估，俄羅斯今年的經濟成長率僅為0.6%。

此外，普丁讚揚俄國新武器研發取得成果，包括「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈，以及「海神」（Poseidon）核動力魚雷。此外，俄羅斯將於年底前開始部署可搭載核彈頭的「榛樹」（Oreshnik）極音速中程飛彈，俄軍之前已對烏克蘭用過一次。（編譯：陳亦偉）1141218