普丁：美烏方案可作基礎 但無法與基輔現政權簽署

（中央社莫斯科/華盛頓27日綜合外電報導）俄羅斯總統普丁今天表示，美國與烏克蘭草擬中的和平方案有可能作為日後和平協議奠基，只是還有許多內容待斟酌釐清，且法律上也不可能與目前的基輔政權簽和平協議。

美國CNBC新聞網報導，上週川普政府一份28點俄烏和平方案曝光，因內容被認為太偏袒俄國而引發烏克蘭與歐洲譁然。這是普丁在過去幾天美國與烏克蘭密集協商並修改方案後，首度公開回應。

據報導，目前和平方案已被刪減至19點，且似乎已獲烏克蘭接受。CNBC認為，目前球又回到莫斯科這邊，接下來就看俄國會否接受修改後的方案架構。原本最初的28點方案內容曝光時，普丁曾說川普方案可作為和平協議的基礎。

今日俄羅斯（RT）報導，普丁今天於結束赴吉爾吉斯國是訪問時在吉國首都比許凱克（Bishkek）一場記者會談到，整體而言俄國對這份由美方起草、以結束俄烏戰事為目標的和平路線圖正面看待，但在能付諸實施前，還有相當多工作要做。

普丁點出，與目前的基輔領導層簽署和平協議「在法律上不可能」；按莫斯科說法，目前的基輔政權因逾期沒改選，已不具正當性。烏克蘭總統澤倫斯基以戒嚴為由，沒在2024年5月舉行總統選舉。

他表示，俄羅斯並不排除美方提案有可能成為日後達成任何協議的基礎，「美方領導層在某些層面上，確實有考量到我方立場」。但他也說到目前為止，美方只是提出一系列議題，而這些議題尚待充分討論並具體化，現在談論任何「和平協議草案」還言之過早。

普丁表示，僅在10月烏軍就損失4萬7000人，卻只動員到約1萬6500人，加上逃兵情況嚴重，烏軍目前處境更加嚴峻。

CNBC報導，普丁今天讚許俄軍在戰場的進展，對媒體表示唯有當烏軍從關鍵地區的陣地撤出，戰鬥才會停止，還說若烏軍不願放棄，俄軍照樣能以武力自行達成目標。

美國廣播公司新聞網（ABC News）與哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）均引述不具名美方官員表示，烏克蘭方面「已同意」經美烏商討並修改的方案內容，但仍有一些問題待協調。

Axios新聞網報導，美國總統川普25日表示，唯有當事各方「更接近達成」結束戰爭的協議時，他才會與澤倫斯基、普丁會面。川普起初希望將今天感恩節訂為烏克蘭簽署和平方案的期限，但隨後續協商緊鑼密鼓，他已願意給出更多談判時間。

川普在社群媒體發文：「過去一週內，我的團隊在終結俄烏戰爭方面取得巨大進展。原本美國起草的28點和平方案已經過調整，並加入了額外的意見，現在只剩少數幾點分歧待解。我期待能在不久的將來與澤倫斯基和普丁會面，但只會在結束這場戰爭的協議塵埃落定，或至少進入最後階段時才會這麼做。」

美國陸軍部德里斯科（Dan Driscoll）25日已在阿布達比與俄方官員舉行會談，也會與烏克蘭方面再次會面；川普特使魏科夫（Steve Witkoff）則預計下週再赴莫斯科與普丁會面。（編譯：陳亦偉）1141128