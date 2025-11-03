普丁、習近平誰是獨裁者? 新竹縣長楊文科這樣說

楊文科說，他和普丁、習近平沒有過任何接觸，對於誰是獨裁者，他無從置喙。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨主席鄭麗文走馬上任後接受外媒專訪，卻說出「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發輿論譁然。同政黨的新竹縣長楊文科怎麼看？他說尊重黨主席的談話。至於面對媒體追問，在他眼中俄羅斯總統普丁是獨裁者嗎？中國國家主席習近平是獨裁者嗎？楊文科說，他跟2人沒有過任何接觸，無從置喙。

德國之聲日前專訪國民黨主席鄭麗文，鄭麗文宣稱台灣可能變成第2個烏克蘭。德國之聲記者則強調，這個決定權不在台灣手上，而是中國國家主席習近平手上。但他話還沒講完，立刻就被鄭麗文打斷插嘴說「我不這麼認為」，鄭麗文甚至脫口講出「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發輿論譁然。

國民黨籍新竹縣長楊文科說，無論是普丁還是習近平，他個人都沒有任何接觸經驗，所以2人是不是獨裁者，他無從置喙。對於黨主席鄭麗文的前述說法，他則尊重其談話。

