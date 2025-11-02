普丁12月將訪問印度 方恩格：台灣為什麼不說推翻國際三觀？

國民黨主席鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時表示，俄羅斯總統普丁並不是獨裁者引發議論，民進黨秘書長徐國勇也批評，此話「推翻國際三觀」。對此，國際政治觀察家、律師方恩格表示，自己認為普丁是獨裁者，但普丁將在12月訪問印度，台灣為什麼不說印度推翻國際三觀？

《德國之聲》10月31日播出鄭麗文的專訪內容，她直言，台灣不要成為第二個烏克蘭，甚至還和記者針對普丁是否為獨裁者進行激辯。她指出，俄羅斯已經民主化很多年，全世界沒有一個完美的民主社會，即便美國的民主都有非常多的問題待改革，但普丁是個透過民主選票產生的總統，不能說他是個獨裁者，這樣的一個帽子扣上去太不合理、不公平。

方恩格今天在臉書發文，轉發鄭麗文評論普丁，以及普丁即將在12月訪問印度的相關新聞截圖，並且寫道，自己認為普丁是獨裁者，但也很好奇，台灣為什麼不說印度推翻國際三觀？畢竟印度一直與俄羅斯保持密切關係，而台灣「一直說與烏克蘭站在一起」。

根據《印度時報》日前報導，在上合天津峰會期間，印度總理莫迪與普丁舉行雙邊會時，除敦促普丁盡早結束烏克蘭衝突、強調人類有責任尋求持久和平，也當面向普丁發出邀請，普丁預計12月訪問新德里進行峰會級會談。

