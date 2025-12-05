普丁22歲私生女巴黎街頭遭「嘟麥」！ 急喊「我很抱歉」秒閃人
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的22歲私生女近日在巴黎街頭遭一名烏克蘭記者「嘟麥」，記者問她「是否支持父親的戰爭」？她只回答「真的很抱歉」「我無法負責」，就匆匆離開。
普丁女兒真的「無法負責」？ 烏克蘭記者當街喊話停戰
根據《每日郵報》報導，普丁的神祕私生女露伊莎羅佐娃（Luiza Rozova，本名 Elizaveta Krivonogikh）近日在巴黎遭烏克蘭《TSN》電視台記者斯維亞特年科（Dmytro Sviatnenko）突擊式訪問。記者的兄長沃洛迪米爾（Volodymyr）在11月時遭俄軍的飛彈擊中喪命，因此他決定親自找到普丁女兒，要求她向父親喊話，停止殺戮。
露伊莎是普丁與清潔工出身、後成為億萬富豪的斯維特蘭娜克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）在婚外情中誕下的孩子。雖然普丁從未公開承認，但她的身世從2020年被調查記者揭露後，就成為敏感議題，在俄國媒體中被全面封鎖。
在巴黎街頭，斯維亞特年科直接對露伊莎說：「3週前，你的父親殺死了我的兄弟。」更質疑她「怎麼能在父親口中『充滿仇恨與詛咒』的歐洲生活」？當他追問是否支持普丁政策時，露伊莎先是以「我沒有允許你拍攝」迴避，但記者反擊：「基輔現在正在停電、遭空襲警報，我們也沒有被詢問。」
當他逼問：「你支持他嗎？」她回：「那跟我有什麼關係？」記者提醒：「至少你可以打電話跟他說，『爸，停止轟炸基輔』。」她語帶敷衍回：「當然。」語氣卻顯示她認為這根本不可能成功。
奢華生活突然消失？ 普丁私生女為何在巴黎生活？
記者進一步要求：「你可以到基輔，比愛國者防空系統更有效。或到前線的波克羅夫斯克，也許這一切就能結束。」她反問：「你能想像嗎？我怎麼可能去那裡？」當記者提出願意自掏腰包買機票時，她只回：「很遺憾，我幫不了你，我真的很抱歉。」
當被問到家族是否曾在餐桌上討論戰爭時，她表示無法回答，只說：「我真的很抱歉、很遺憾正在發生的事情，但我無法為這情況負責。」最後她道別：「祝你有個愉快的夜晚。」
此外，記者也質疑她為何住在巴黎而不是俄國。露伊莎只說：「我不是來自莫斯科」，而是聖彼得堡，還表示自己在學生時期就到巴黎生活。她現居法國，以「Rudnova」這個與普丁密友相關的姓氏，在兩家藝術畫廊工作。
事實上，露伊莎過去曾在社群上公開奢華生活，包括私人飛機、名牌精品和多場派對。但在2021年底俄烏戰爭爆發前夕，她突然刪除社群帳號，被外界解讀是「被迫消失」。知情人士指出，有跡象顯示普丁在戰前，刻意要求私生女減少曝光。
此外，普丁的私生活也充滿話題，除了與前妻生的兩名女兒外，外傳他與前體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）育有多名子女，但克里姆林宮從未承認。他身邊有多名女性，曾因突然暴富或被保護，讓私生子女傳聞不斷。
