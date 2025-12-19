普京召開年度記者會 稱「完全掌握戰略主動權」

（德國之聲中文網）普京周五（12月19日）強調，俄羅斯部隊正在烏克蘭戰場推進，並表示如果基輔不同意俄羅斯的和平談判條件，克裡姆林宮有信心通過軍事手段實現目標。

在他精心安排的年度新聞發布會上，普京宣稱，俄軍已經“完全掌握戰略主動權”，並將在年底前取得更多進展。

在2022年侵略戰爭初期，烏克蘭部隊挫敗了規模更大、裝備更精良的俄羅斯軍隊試圖攻佔首都基輔的行動。但戰鬥很快演變為消耗戰，莫斯科部隊在這幾年中穩步推進。普京經常宣揚這些進展——盡管並非許多人預期的閃電般推進。

“我們的部隊在整個接觸線推進，在一些地區速度較快，在另一些地區較慢，但敵人在所有戰區都在撤退，”普京在現場直播的新聞發布會上表示。該發布會連線多個節目，允許俄羅斯全國各地民眾向領導人提問。

現年73歲的普京執政已有25年，他利用這一活動鞏固權力，並表達對國內和國際事務的看法。

今年的新聞發布會背景是美國總統特朗普提出的烏克蘭和平計劃。盡管進行了大規模外交推動，但華盛頓的努力在莫斯科和基輔之間遇到了嚴重的分歧。

雖然以往的此類新聞發布會主要關注國內問題——並為普京提供機會闡述從雞蛋價格到供水中斷的各種議題——今年烏克蘭戰爭成為焦點。由於這一活動經過精心策劃，這可能反映了克裡姆林宮希望在近四年戰事後安撫公眾的意圖。

俄羅斯的索求保持不變

普京重申，莫斯科已准備好以和平方式解決沖突，並解決沖突的“根本原因”，這暗指克裡姆林宮為達成協議所提出的強硬條件。

這位俄羅斯領導人要求，烏克蘭四個關鍵地區中被俄軍佔領的所有地區，以及 2014 年被非法吞並的克裡米亞半島，都必須被承認為俄羅斯領土。他還堅持要求烏克蘭從俄軍尚未佔領的烏克蘭東部部分地區撤軍。基輔方面已公開拒絕所有這些要求。

克裡姆林宮還堅持要求烏克蘭放棄加入北約的意圖，並警告稱不會接受任何北約成員國部隊的部署，否則將把他們視為“合法打擊目標”。

普京還多次表示，烏克蘭必須限制其軍隊規模，並賦予俄語官方地位——這些要求是他自沖突開始以來就提出的。

烏克蘭總統澤連斯基表示，如果美國和其他西方國家能為基輔提供類似於北約成員國所享有的安全保障，烏克蘭願意放棄加入北約的申請。但與此同時，他也強調，烏克蘭認為加入北約仍然是最好的安全保障。

“美國暫時不把我們看作北約成員，”澤連斯基本周表示，“政治人物會改變。”

普京駁斥西方關於俄羅斯計劃攻擊歐洲國家的說法，稱這是“純粹的胡說”，意在轉移公眾對國內問題的注意力。

他特別點名北約秘書長馬克·呂特，批評其關於克裡姆林宮侵略意圖的言論，並指出特朗普最近發布的國家安全戰略並未將俄羅斯列為直接對手。“如果北約的主要成員國都不把我們當作敵人，北約又怎麼能為與俄羅斯的戰爭做准備？”普京說。

他聲稱，歐洲精英“厚顏無恥”地支持特朗普在 2024 年總統大選中的民主黨對手卡馬拉·哈裡斯，而且現在希望美國國會中期選舉後政治格局發生變化，從而加大對白宮的壓力。

普京警告扣押俄羅斯資產適得其反

在俄軍持續推進前線、對能源設施不斷發動襲擊的情況下，烏克蘭正瀕臨破產——它迫切需要來自西方盟友的更多資金。

周五，歐盟領導人同意提供一筆巨額無息貸款，但未能彌合與比利時之間的分歧，以利用被凍結的俄羅斯資產來籌集資金。

大部分被凍結的俄羅斯資產都存放在比利時。各國領導人試圖說服比利時，承諾如果比利時支持該計劃，將保護其免受莫斯科的任何報復，但最終達成一致意見選擇在資本市場上借款。

普京表示，動用俄羅斯資產來援助基輔無異於“搶劫”。他補充說，這一舉動會嚇跑投資者，“不僅會對形象造成打擊，還會破壞人們對歐元區的信心。”

普京稱俄羅斯部隊人數充足

普京告訴在場觀眾，志願士兵的流入依然強勁，今年已超過 40 萬人。由於有關招募工作的細節鮮為人知，這一說法無法被獨立核實。

但政府提供相對較高的薪酬和豐厚的福利，這有助於擴大部隊規模。克裡姆林宮表示，他們完全依靠志願者在烏克蘭作戰，但一些媒體報道和人權組織稱，軍官經常強迫義務兵簽署服役合同。

一位士兵的遺孀詢問養老金發放緩慢的問題時，普京表示歉意，並承諾會迅速解決這一問題——這是該年度活動中的典型交流方式，普京經常借此展示自己對各種議題的掌控力以及解決問題的能力。

（美聯社）

