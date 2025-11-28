普京在莫斯科與美方會談前，加強對烏克蘭的領土要求

俄羅斯總統普京重申其結束烏克蘭戰爭的核心要求，表示只有在基輔部隊撤離莫斯科聲稱佔領的領土後，俄方才會放下武器。

普京長期以來一直要求對俄羅斯以武力奪取的烏克蘭領土進行法律承認，其中包括2014年被併吞的南部克里米亞半島，以及目前大部分由莫斯科控制的東部頓巴斯地區。

對於基輔而言，放棄仍掌握的頓巴斯部分領土並以此獎賞俄羅斯的侵略行為，絕不可接受。 在普京發表講話後，烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯「蔑視」了「真正結束戰爭」的努力。

在吉爾吉斯斯坦訪問期間，普京對記者表示，基輔意圖「戰鬥到最後一名烏克蘭人」，他並稱俄羅斯「原則上」也已準備好如此應對。

他重申，俄羅斯在戰場上掌握主動，戰事只有在烏軍撤離頓巴斯後才會結束。頓巴斯由盧甘斯克與頓涅茨克兩地組成。

普京說：「如果他們不撤，我們將以武力達成目標。」

然而，俄羅斯在烏克蘭東部的推進緩慢，付出了龐大人力代價。根據美國「戰爭研究所」的分析，以目前速度，莫斯科恐需近兩年才能完全奪取頓涅茨克地區。

普京週四的言論，是他首次回應過去一週緊張的外交動向。美國與烏克蘭就一份據報由美俄官員在十月起草的和平計劃展開密集磋商。

該計劃最初大幅傾向莫斯科的要求，隨後在日內瓦由烏美談判代表修訂。歐洲代表也在瑞士出席會談。

然而，據信該計劃並未觸及被佔領土問題，而這與烏克蘭的安全保障一道，是莫斯科與基輔之間最大的癥結。

普京表示，新的草案已經交給俄方，可能成為未來結束戰爭協議的「基礎」。

不過，他補充說，必須「以外交語言」討論「某些具體問題」。

當被問及克里米亞與頓巴斯是否可能被視為俄羅斯事實控制但不具法律承認時，普京說：「這正是我們與美方討論的焦點。」

他並確認，一個包括特使史蒂夫‧維特科夫在內的美國代表團，預計下週赴莫斯科。美國總統特朗普告訴記者，其女婿庫許納可能陪同維特科夫。

澤連斯基週四晚間在影片中表示，烏美代表團將會面，「把我們在日內瓦取得的要點轉化為通往和平與安全保障的形式」。

烏克蘭總統未提及任何名字，但其幕僚長葉爾馬克曾表示，美國陸軍部長丹‧德里斯科爾本週稍晚將訪問基輔。

特朗普週三則稱，俄烏之間「僅剩少數分歧」，暗示若要與烏克蘭總統澤連斯基會面討論，前提是和平協議已達成。

普京在對記者的談話中再次表達對烏克蘭領導層的蔑視，稱其為非法政權，因此簽署任何文件「毫無意義」。

自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭一直處於戒嚴狀態，無法舉行原定選舉。今年稍早，烏克蘭國會一致投票確認澤連斯基的合法性，儘管其任期已於春季屆滿。

普京同時駁斥歐洲領袖警告俄羅斯可能在未來數十年攻擊歐洲大陸的說法。

他說：「對我們而言，那聽起來真是可笑。」

白宮與特朗普對近期的和平談判推進表現樂觀，但歐洲方面則一再質疑普京是否真有意結束戰爭。

歐盟委員會主席馮德萊恩週三指責俄羅斯仍抱持二戰後的思維，視歐洲大陸為「勢力範圍」，並認為主權國家可以被「瓜分」。