普京：烏克蘭必須撤出頓巴斯地區，否則將武力奪取
俄羅斯總統普京再次警告，烏克蘭軍隊必須撤出烏克蘭東部的頓巴斯地區，否則俄羅斯將奪取該地。他拒絕就結束烏克蘭戰爭做出任何妥協。
他告訴《今日印度》（India Today）：「要麼我們通過武力解放這些領土，要麼烏克蘭軍隊離開這些領土。」莫斯科目前控制著頓巴斯約85%的地區。
烏克蘭總統澤連斯基已排除放棄領土的可能性。
在普京發表上述言論之前，美國總統特朗普表示，其討論美國和平計劃的談判代表在週二（12月2日）於莫斯科舉行會談後認為，這位俄羅斯領導人「想要結束戰爭」。
特朗普的特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）此前身在莫斯科，預定將在佛羅里達州會見烏克蘭團隊。
特朗普表示，週二在克里姆林宮舉行的會談「相當不錯」，但他補充說，現在判斷會發生什麼還為時過早，因為「這需要雙方配合」。
美國和平計劃的最初版本曾提議將烏克蘭仍控制的頓巴斯地區移交給普京實際控制——但威特科夫（Witkoff）團隊在莫斯科提出了一個修改後的版本。
普京在對德里進行國事訪問前接受《今日印度》採訪時表示，在與威特科夫及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）會談之前，他並未見過這個新版本。
「這就是為什麼我們必須逐點討論，這就是為什麼花了這麼長時間。」克里姆林宮領導人說。
他還表示，莫斯科不同意美國計劃的部分內容。
「有時我們會說，是的，我們可以討論這個，但對於那一點我們無法同意。」普京說。
他沒有具體說明這些癥結所在。目前至少仍有兩個主要爭論點——被俄軍佔領的烏克蘭領土的命運，以及對烏克蘭的安全保障。
普京的高級外交政策顧問兼關鍵談判代表尤里·烏沙科夫（Yuri Ushakov）早些時候在會談結束後隨即表示，會談在結束戰爭方面「沒有達成妥協」。
烏沙科夫還暗示，由於莫斯科所稱的近期戰場勝利，俄羅斯的談判地位得到了加強。
烏克蘭多次指責俄羅斯拖延所有停火協議，稱莫斯科正尋求奪取更多烏克蘭領土。
烏克蘭外長安德烈·西比加（Andrii Sybiha）在評論克里姆林宮會談時表示，普京是在「浪費全世界的時間」。
烏克蘭長期以來一直堅持，在任何協議中都必須包含對烏克蘭堅實的安全保障。
週三，澤連斯基表示「全世界都清楚地感覺到，結束戰爭的真正機會已經出現」——但談判必須「以對俄羅斯施壓為後盾」，基輔及其歐洲盟友指責俄羅斯故意拖延所有停火協議。
烏克蘭總統上週表示，他的最高談判代表11月23日於日內瓦與美國代表團的會談中，成功對被視為強烈偏向莫斯科的美國和平計劃初版進行了一些關鍵修改。
美烏談判代表當時在聯合聲明中表示，他們制定了一個「更新和完善的和平框架」——但沒有提供進一步細節。
曾對美國最初計劃表示擔憂的歐洲談判代表上週也在這座瑞士城市分別與烏克蘭和美國團隊會面。
在週四的另一項事態發展中，德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）稱獲得了一份電話會議的機密記錄，歐洲領導人在會議中表達了對美國談判的擔憂。
這份英文記錄顯示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示：「美國有可能在安全保障尚不明確的情況下，在領土問題上出賣烏克蘭。」
與此同時，德國總理弗雷德里希·默茨（Friedrich Merz）警告稱，澤連斯基必須「在未來幾天極其小心」。
默茨說：「他們在玩弄手段，既針對你們，也針對我們。」
芬蘭總統亞歷山大·斯圖布（Alexander Stubb）也說：「我們絕不能讓烏克蘭和弗拉基米爾（指澤連斯基）獨自面對這些傢伙。」
BBC尚未看到這份記錄。
回應《明鏡周刊》詢問時，法國總統府表示，「總統並沒有用這些措辭表達」。以保密為由，總統府拒絕提供馬克龍具體表述的細節。
斯圖布拒絕向《明鏡周刊》置評，默茨亦未就此問題發表評論。
白宮在給BBC的一份聲明中表示：「國務卿馬可·盧比奧（Marco Rubio）、特使威特科夫、庫什納先生以及總統的整個國家安全團隊正在不懈努力，以停止俄羅斯和烏克蘭之間的殺戮。」
聲明寫道：「他們舉行了富有成效的會議，收集雙方對一項能夠促進持久、可執行的和平計劃的反饋。」
俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵，目前莫斯科控制著烏克蘭約 20% 的領土。
最近幾週，儘管據報戰鬥傷亡慘重，俄軍仍在烏克蘭東南部緩慢推進。
