普亭不是獨裁者？鄭麗文：他是民選出來的領袖

準國民黨主席鄭麗文近日接受《德國之聲》專訪時表示，「俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，此言一出引發熱議。她也在訪談中談到兩岸情勢，強調「北京沒有要把我們變成第二個香港」，但對方的作法「可能讓台灣變成第二個烏克蘭」。

節目中，當鄭麗文被問及「北京不可能接受台灣一直維持現狀吧？」時，她認為這樣的說法並不正確，中國並非要將台灣「港化」，但其做法可能導致局勢升高，「讓台灣變成第二個烏克蘭」。

在談到俄烏戰爭時，鄭麗文表示，「普亭並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」她進一步指出，俄羅斯已民主化多年，全球沒有完美的民主制度，「即便美國的民主也有很多問題，但普亭是透過民主選票產生的總統，就不能說他是獨裁者，把這樣的帽子扣上去太不合理也太不公平。」

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

