普亭住所遇襲 澤倫斯基否認攻擊

美國總統川普表示，俄羅斯總統普亭告訴他，烏克蘭曾試圖攻擊普亭在俄羅斯北部的住所，但是烏克蘭總統澤倫斯基予以否認。川普生氣表明時機不對，因為川普和普亭第一次通話，對外說談判順利，接著會晤澤倫斯基，擋下烏克蘭要用戰斧飛彈攻擊，沒料到普亭住所遇襲，接著川普接到普亭的告狀電話，看起來和談沒有進展，三方都發怒了。

20俄羅斯總統普亭告知美國，他在俄羅斯北部諾夫哥羅州的官邸，遭遇烏克蘭91架無人機攻擊。 2 1美國總統川普：「今天從普亭總統那裡得知這事，我對此相當憤怒。」

廣告 廣告

川普憤怒因為美方才認定談判順利，立刻就有無人機攻擊，和川普通了兩次電話的普亭，也怒了，表明要重新審視和平立場，宣告會有報復回擊，和川普在佛州談和平的烏克蘭總統澤倫斯基，更怒了，跟德國告狀是普亭準備為了對首都基輔發動攻擊找理由。2 2 2 2 3 3美國總統川普：「這是一個敏感時期，現在不是時候，進攻是一回事，因為他們本來就在進攻，但攻擊他的房子是另一回事，目前不是做這事情的合適時機。」

更多 大愛新聞 報導：

全球暖化進行式 俄國蛇類不冬眠

