普亭新年談話 稱「俄羅斯終將贏得勝利」

烏俄戰爭即將邁入第4年，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在除夕夜發表新年談話，向前線將士致敬，並強調俄國最終將贏得勝利。

普亭喊話將士，「你們肩負起保衛祖國、捍衛真理和正義的重責大任，我向你們保證，在新年來臨之際，俄羅斯數百萬人民都在思念你們，與你們感同身受，並將希望寄託在你們身上，對俄羅斯懷抱真誠無私和忠誠的愛，我向所有戰士和指揮官致以新年的祝賀，我們相信你們，也相信我們終將勝利。」

