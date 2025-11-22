普亭證實收到美停戰計畫「可為最終協議奠定基礎」
對川普政府最新提交基輔的俄烏停戰計畫，俄羅斯總統普亭廿一日在該國聯邦安全會議中說，「我認為，這項計畫可能為最終的（俄烏）和平協議奠定基礎」。這是他首次證實俄方已從美方收到該計畫。
普亭並揚言，一旦烏克蘭拒絕該計畫，俄國將奪取更多領土。他以俄軍日前聲稱再次攻下烏東交通要衝庫：哈爾科夫州的庫皮揚斯克市為例，該市的現況，勢必將在俄烏戰爭前線的其他關鍵地區重演。
普亭還說，俄方願進行和平談判、已做好準備，但需對該計畫的全部細節做實質性討論。在他和美國總統川普八月於阿拉斯加的「雙普會」前，美俄就已討論川普所提的俄烏和平方案；在雙普會中，「我已同意在相關的解決方案上能有彈性」，但雙普會後，美方似乎有所停滯，「我認為，這與烏方不願接受有關」。
