普亭開出停戰條件 堅持烏克蘭撤軍、割地才會停火

俄國總統普亭（Vladimir Putin）正在進行吉爾吉斯訪問行程，他於27號受訪時表示，美國和烏克蘭近期討論的和平計畫草案可以作為談判的基礎，但普亭要求基輔必須先撤出烏東頓內茨克等地，否則俄方將繼續採取軍事行動，普亭強調，克里米亞和頓巴斯的法律地位問題是未來談判的關鍵，但烏克蘭表示，不會讓出任何被占領的領土，雙方的立場似乎仍是南轅北轍。

轟烏政權「不合法」 普亭：俄烏簽協議沒有意義

普亭開出停戰條件，威脅基輔如果不撤出他們所佔領的領土，俄國將會以武力奪取。普亭表示，當烏克蘭軍隊撤出他們佔領的領土時，戰鬥就會停止，如果他們不撤離，俄方將透過軍事手段實現這一目標。除了撤軍之外，普亭要求烏克蘭割地的態度也很強硬，提到克里米亞和頓巴斯兩地的法律問題會是之後與美方討論的重點，同時再次強調烏克蘭去年就應該舉行大選，目前的政權不具合法性，跟他們簽署任何文件毫無意義。

普亭證實收到「和平計畫」 認可作為談判基礎

普亭指出，美國的和平計畫尚未敲定最終版本，他對談判抱持開放的態度，還表示如果歐洲希望俄國保證未來不發動攻擊，俄國願意做出相關承諾。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則透露，這兩週他們將和美國密集磋商和平計畫，他本人也將親自參與。

