普亭：烏若舉行大選 俄就暫緩深入烏境內攻勢

俄羅斯總統普亭十九日召開達四個半小時的年終記者會，提議若烏克蘭舉行總統大選，俄國將暫停深入烏克蘭境內的長程攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基的五年任期去年五月就屆滿，但烏國仍在戒嚴，憲法禁止戰時選舉。然而不只普亭，美國總統川普本月稍早受訪時，也曾公開質疑澤倫斯基利用俄烏戰爭當作不舉行大選的藉口，這使他九日表明，若美歐能確保烏國選舉的安全，就準備在二至三個月內舉行大選，還說將要求國會準備提案，以允許戒嚴時舉行選舉。

廣告 廣告

普亭去年五月就提到，隨著澤倫斯基的法定任期屆滿，他已不具合法性，這將構成俄烏和談的法律障礙。普亭重申，烏克蘭政府必須擁有合法性，這只能藉由選舉獲得。

普亭十九日說，自二○二二年以來烏軍雖不時來襲，但烏克蘭境內的俄占區仍舉行各級選舉。他還說，若烏克蘭舉行大選，俄國有權要求旅居俄國的烏克蘭人能有機會在俄國投票。

普亭舉例說，俄國九月舉行例行選舉時也是戰時，「有誰保障我們的安全？」但俄方願考慮在烏克蘭選舉時提供安全保障，至少在投票日當天避免深入打擊烏境。然而他並未提議屆時俄烏雙方全面暫停敵對行動。

普亭十九日共答覆達八十多個提問，在俄烏問題上重彈老調，除了砲轟歐洲領袖考慮動用在歐盟國家遭凍結的俄國主權資產，以提供基輔大筆貸款。歐盟領袖十九日決定兩年內以共同舉債貸款，而非拿俄國遭凍結的資產援烏。普亭也聲稱，俄軍目前完全掌握俄烏戰場的戰略主動權，俄方看見烏方願對話的若干信號，但還沒看到基輔準備討論領土問題。

普亭也強調，中國大陸國家主席習近平是可靠的朋友和夥伴，兩國關係正穩步發展，並表明兩國關係是維護世界穩定的重要因素。

路透廿日引述一位俄國消息人士報導，普亭特使德米崔耶夫已前往佛州邁阿密，和美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納會面，但不會與也正在邁阿密的烏歐談判代表會面。德米崔耶夫同日發文表示已在路上。美國國務卿魯比歐十九日說，廿日可能在邁阿密加入會談。

【看原文連結】

更多udn報導

門檻太低？經營這類店難賺錢卻狂開 老闆揭原因

他按摩指定「仙氣女神」見真人驚呆 網逆風吐槽

北車煙霧彈攻擊 媒體在場遭疑共犯！主播揭真相

裝嫩？林志玲「可愛蝴蝶結造型」逆齡出席活動