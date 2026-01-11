普仁獎表揚81名學子 逆境綻放品德光芒

記者黃朝琴／臺北報導

靈鷲山慈善基金會主辦第23屆「普仁獎」揭曉，該獎由開山住持心道法師創立，長年深耕品德教育，鼓勵清寒逆境學子以善念翻轉人生，今年新北市總計81位學子獲獎，孩子們在逆境中展現堅毅品格與生命韌性，如小太陽般照亮自己，也溫暖社會，他們逆境向上的心路歷程，令人感動。

今年共有國小組29位、國中組52位學生獲獎 。雙溪高中附設國中林詩儒連續3年獲獎，她表示，將這份榮譽視為自我成長與堅持美德的動力，並將個人成功歸功於師長的指引、同儕的陪伴以及推薦人的信任。

永和國中邱妍翎同學則說，在艱困環境中，維持自律與堅韌十分重要，真正的進步並不是超越他人，而是源於如何正向地面對挫折。

此外，在眾多優秀的小太陽中，丹鳳國中7年級李彤安、瑞芳國中9年級簡羽卉、欽賢國中9年級謝巧柔，以及中平國中9年級林睦宸4位同學，憑藉卓越的品德表現與堅韌毅力脫穎而出，入圍全國普仁獎榮譽。

「普仁獎」也頒發「推動品德教育楷模」感謝狀，給永和國中、新莊國中、貢寮實驗國中、豐年國小、欽賢國中等5所學校，肯定校方與師長連續3年推薦逆境學子，讓善的影響力持續擴散。

「普仁獎」不僅是一項榮譽，更是一條陪伴孩子前行的道路，透過品德教育的力量，讓更多孩子在逆境中看見希望，為社會注入溫暖正向的力量。

第23屆「普仁獎」表揚81位學子，肯定他們在逆境綻放品德光芒。（靈鷲山慈善基金會提供）

雙溪高中附設國中林詩儒，連續3年獲「普仁獎」。（靈鷲山慈善基金會提供）

第23屆「普仁獎」頒發「推動品德教育楷模」感謝狀，給推薦逆境學子的學校。（靈鷲山慈善基金會提供）