普健生物科技攜手馬偕發表「 sPPT 生醫傳導平台」 展現台灣醫療科研跨域合作力

【警政時報 趙靜姸／台北報導】2025 台灣醫療科技展於南港展覽館盛大登場，今年的重點亮點之一，是普健生物科技在馬偕醫院主題館發表自主研發的「sPPT（Speed and Prompt Permeation Technology）生醫傳導平台技術」，呈現跨領域研發成果與材料工程整合能力。

2025 台灣醫療科技展以「新醫療・新科技・新商機」為主軸，聚焦智慧醫療、生技製藥與數位醫療等九大領域。（圖／普健生物科技提供）

sPPT 技術由普健生物科技(股)公司開發，結合奈米包覆、分子量分層與親膚脂質層等工程概念，主要應用於材料穩定性、皮膚相容性及結構參數的研究分析。該技術目前正與馬偕醫院生物科技醫學部展開第二階段合作，專注於技術可行性、研究模型建構及資料蒐集，作為後續評估的重要基礎。

普健生物科技團隊於展會現場合影，並向產業與民眾介紹 sPPT 生醫傳導平台研究進展。（圖／普健生物科技提供）

除皮膚研究外，sPPT 平台亦提供給多家合作夥伴運用於其研發流程之中，協助材料設計、工程測試與前瞻性研究規劃。普健生物科技在此過程中提供技術支援與材料工程整合，展現平台於不同研究方向的延伸可能性。

普健生物科技(股)公司總經理黃維德表示，團隊以科學研究為核心，透過跨單位協作累積資料與建立研究流程，希望推動更多技術平台在臨床與產業間的鏈結，使台灣生醫研發能夠在國際市場展現競爭力。

普健生物科技與馬偕紀念醫院於台灣醫療科技展共同設置展區，展示生醫傳導技術與合作成果。（圖／普健生物科技提供）

此次展出演示了普健生物科技在生醫材料、皮膚科學與臨床合作方面的研究成果，也象徵醫療與產學合作持續深化，為「科技醫療化、醫療生活化」的發展趨勢奠定新的里程碑。

