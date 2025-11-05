「普利堤金飲食法」是什麼？醫生大推！有助心臟健康和減肥 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

在健康飲食方面，並不存在一種「放諸四海皆準」的完美方法。各式各樣的飲食計畫、餐食外送服務等，往往讓人感到困惑甚至不知所措，究竟哪一種才是真正有效、又最適合自己？這時，鼓勵人們享受大量健康又美味的食物「普利堤金飲食法（Pritikin Diet）」登場了。

營養師 Claire Rifkin（RDN）表示，普利堤金飲食法基本上是一種低脂、高纖維的飲食計畫，以全食物（whole foods）為主，並減少膽固醇、精製碳水化合物與加工食品的攝取。她說：「這種飲食方式其實就是一種經過包裝的健康飲食基本原則。」

營養師、Whole Family Nutrition 創辦人 Jason Levee（RD）補充說，這項飲食法最早源自 Pritikin 健康與養生中心（Pritikin Health and Wellness Retreat），其宗旨是幫助追隨者提升整體健康、降低慢性疾病風險。他指出：「這個飲食法最初著重於改善心血管健康，但它之所以受歡迎，是因為限制不多、容易執行、且長期可持續。」

此外，普利堤金飲食法還被認為能帶來多種健康益處，幾乎任何人都可以嘗試。趕快看下去，認識「普利堤金飲食法」的重點內容，包括可吃與應避免的食物、潛在的好處與風險、以及它是否有助於減重。

專家介紹：Claire Rifkin, RDN，營養師，Claire Rifkin Nutrition 創辦人。Jason Levee,，RD：營養師，Whole Family Nutrition 創辦人。

什麼是普利堤金飲食法（Pritikin Diet）？

普利堤金飲食法由工程師 Nathan Pritikin 於 1970 年代創立。營養師 Rifkin 解釋，這項飲食計畫主張多攝取各種低脂、未加工的全食物，並結合每日運動與壓力管理。Levee 補充說，這種方法跳脫「必須攝取特定營養素份量」的概念，最終目標是降低血壓與膽固醇，並減少糖尿病與代謝症候群的風險。

Levee 表示，這項飲食計畫採用一個「紅綠燈分級系統」，將食物分成三大類：「Go（綠燈）」、 「Caution（黃燈）」與「Stop（紅燈）」。

Go（綠燈）食物：

應優先攝取的食物，包括：

全穀類

各式蔬菜與水果

植物性與瘦肉蛋白（豆類、魚、家禽等）

高鈣低脂食物（如無脂優格）

Caution（黃燈）食物

應減少或盡量避免，包括：

精製糖

油脂類

白麵包、義大利麵、白飯

糖漿與果汁

Stop（紅燈）食物

應每月最多只吃一次，因為這類食物通常含有高量飽和脂肪、膽固醇與鈉，包括：

高脂肉類與加工肉品（如香腸、火腿）

全脂乳製品

炸物

蛋黃

蛋糕、餅乾、甜點與各種加工零食

普利堤金飲食建議攝取食物

水果（新鮮、冷凍或無加糖罐頭）

蔬菜

全穀類（糙米、全麥、燕麥、大麥、藜麥等）

瘦蛋白（豆類、魚、豆腐、豌豆、天貝、家禽等）

低脂乳製品（脫脂牛奶、無脂優格、乳清乾酪、茅屋乳酪等）

其他乳酪建議每月僅限一次

香草與香料

適量調味料、甜味劑與鹽

適量酪梨（每日不超過 2 盎司）

適量堅果（每日不超過 1 盎司）

每日建議攝取飲食份量（依據 Levee）

全穀類： 每天 5 份以上

蔬菜： 每天 5 份以上

複合碳水化合物： 每天 5 份以上

水果： 每天 4 份以上

乳製品或替代品： 每天 2 份

魚、家禽、瘦肉： 每天不超過 1 份

蛋白（僅蛋白、不含蛋黃）： 每天不超過 2 份

豆類與黃豆製品： 無限量

酒精飲品： 每週不超過 4 杯

咖啡因： 每日不超過 400 毫克

應避免的食物

紅肉

加工肉類（如火腿、培根、臘腸）

飽和脂肪（如奶油、培根、香腸）

含糖飲品（汽水、加工果汁、加糖咖啡、甜茶等）

加工零食（洋芋片、餅乾、果凍等）

甜點與糕點

炸物

精製穀物（白麵包、白飯、白麵粉製品、穀片、玉米粥等）

全脂乳製品（如全脂牛奶與冰淇淋）

普利堤金飲食法的好處

有助於降低糖尿病風險

Levee 表示，專注於攝取全食物能增加膳食纖維攝取量，而纖維在降低糖尿病風險與改善血糖控制方面扮演關鍵角色。Rifkin 補充說，因為這種飲食強調多吃全穀、少吃精製糖，有助於穩定血糖水平，進一步降低罹患糖尿病的可能。

改善心血管健康

Rifkin 指出，普利堤金飲食以「全食物為主」的原則設計，目的在於降低膽固醇與血壓，這對促進心臟健康至關重要。Levee 補充，增加全食物攝取同時能讓飲食中鉀、鈣、鎂含量上升，並減少鈉的攝取，進而降低心臟病風險。

有助於延年益壽

Rifkin 表示，這種飲食的核心目標是降低慢性疾病的風險，因此具有提升壽命的潛力。畢竟，均衡且富含營養的飲食，一直是健康長壽的關鍵。

支持可持續的體重管理

由於普利堤金飲食低熱量、高纖維，可以增加飽足感，Rifkin 認為它能幫助達到健康的減重與體重維持效果。

普利堤金飲食法的潛在風險

雖然整體而言風險不高，但專家指出仍有幾點需要注意：

1.過度限制健康脂肪

Levee 指出，該飲食不必要地限制了健康脂肪，如酪梨、酪梨油、橄欖油與堅果等。這雖非嚴重風險，但若缺乏健康脂肪，可能導致對食物滿足感下降或飢餓感上升，若不加留意，可能反而導致暴食。

2.潛在營養缺乏

Rifkin 說，因為這是低脂飲食，可能導致脂溶性維生素（A、D、E、K）攝取不足，進而引發營養不均的問題。

3.不適合有飲食失調經驗者

Rifkin 補充，即使普利堤金飲食不算過於嚴苛，它仍屬於一種限制型飲食，對曾有飲食失調歷史的人來說可能不是理想選擇。

任何將食物分類為「好／壞」或（如該飲食中的）「Go／Stop／Caution」的飲食計畫，都可能造成與食物的負面關係，導致罪惡感或羞愧感。

普利堤金飲食有助於減重嗎？

簡而言之：有。

Rifkin 表示，普利堤金飲食在減重方面確實有效。「它熱量低、纖維高，包含有飽足感但熱量不高的食物，因此能幫助形成熱量赤字，同時維持飽腹感，」她解釋。

不過，Levee 強調，這個飲食法原本並非以減重為主要目的。若你的目標是減脂或減重，就必須更有意識地控制吃什麼、吃多少。

和任何成功的減重計畫一樣，運動、睡眠與壓力管理也是關鍵因素，與飲食同樣重要。

