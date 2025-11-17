普吉島打擊假計程車 當局加強取締

【看見泰國 ViosionThai】普吉島叫車平台上的假計程車問題氾濫，當局出手整頓，誓言挽回威脅普吉島的觀光聲譽。

普吉府尹薩蘭薩(Saransak Srikruanet)近日主持會議討論此議題，強調有人在註冊過程中使用假身分證件的案例。會議也討論了「黑牌」計程車問題，這些車輛登記為自用車，卻在觀光區非法營業載客，與合法計程車競爭。

根據普吉府陸路運輸辦公室10月初的統計，當時已查獲至少100名透過叫車應用程式非法營業的計程車司機。薩蘭薩表示，當局將持續對違法者採取法律行動，並推動公眾意識宣導活動。

薩蘭薩表示，「省政府將處理這些問題，優先考慮遊客安全和島嶼聲譽，同時確保對所有合法營運者的公平性。」

核稿：陳韋如

