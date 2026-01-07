普吉島查龍灣碼頭火災 22艘快艇付之一炬

【看見泰國 VisionThai】普吉島(Phuket)查龍灣(Chalong Bay)碼頭於1月7日凌晨發生大火，22艘快艇遭燒毀，僅船體損失就達3800萬泰銖。查龍自治市已展開大規模清理行動，目標恢復環境並重建業者與社區信心。警方持續調查起火原因。

凌晨約4時，停靠在查龍灣碼頭的一排快艇中，其中一艘突然起火。根據臉書專頁Phuket Hotnews報導，火勢迅速蔓延，火光沖天，從遠處即可看見。受損船隻數量持續攀升，最終確認共有22艘快艇遭燒毀。

多個單位的消防人員在救援志工支援下，持續噴水試圖阻止火勢蔓延至附近其他停泊船隻。然而，強風與碼頭複雜的布局阻礙滅火作業。查龍警察局派員管制交通並封鎖現場，呼籲沒有緊急需求的居民與遊客避開通往查龍灣的路線。

事後統計顯示，這場火災造成22艘快艇受損，僅船體損失就高達3800萬泰銖，尚未計入其他設備與營運損失。調查人員仍在釐清起火原因，目前不確定是船隻電路故障或人為疏忽所致。

查龍自治市市長薩姆蘭·金達蓬(Samran Jindapol)指派公共衛生與環境部門立即展開「大清理」(Big Cleaning)行動，清理火災後的船隻殘骸並整頓碼頭區域。此行動目標包括恢復環境、確保碼頭安全、重建社區與業者信心。自治市表示將加速復原工作，持續解決所有問題。

查龍灣是普吉島南部重要的觀光門戶，不僅是前往周邊離島的主要出發點，也擁有豐富的歷史文化底蘊。這片海灣以美麗的海景與在地特色聞名，區域內有歷史悠久的查龍寺等地標，同時也是朗姆酒廠所在地。以新鮮甘蔗汁手工釀製朗姆酒(Rum)聞名，吸引大量遊客前來參觀品酩與學習調酒。

此次火災對當地旅遊業與船主造成重大損失，尤其查龍灣碼頭承載眾多跳島行程與一日遊服務。隨著清理復原工作展開，當地期望盡快恢復正常營運，將影響降至最低。

