普廷暗示接受美烏版和平草案 但要澤倫斯基下台

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯總統普廷27日表示，美國與烏克蘭討論的和平計畫草案的大綱，可作為日後結束俄烏衝突的協議的基礎；但若辦不到，俄國將繼續戰鬥。

普廷說，俄方大抵上同意美烏版草案可以作為未來協議的基礎，並稱已收到美烏稍早在日內瓦討論的和平計畫的另一個版本。普廷稱美國有將俄羅斯的立場納入考慮，但有些事仍需討論；倘若歐洲希望俄羅斯保證不發動攻擊，俄羅斯也願意做出此等承諾。

要烏克蘭撤軍割地

普廷說，俄羅斯仍一直被告知應該停止戰鬥…但「烏軍必須撤出其所掌控的領土，然後戰鬥才會停止。他們若不撤，我們會用武力做到這一點。就是這樣。」普廷並稱俄軍正加速在烏克蘭的推進。

普廷還指出，他認為烏克蘭的領導層不合法，俄羅斯在法律上不可能與烏克蘭簽署協議；所以確保任何協議獲得國際社會承認至為重要，而國際社會必須承認俄羅斯在烏克蘭拿下的領土…克里米亞與烏東頓巴斯地區將是俄烏會談的議題。

普廷也駁斥外傳美國特使魏科夫(Steve Witkoff)在和平談判中偏袒莫斯科，稱之為無稽之談。

