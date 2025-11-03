普廷、習近平是獨裁者嗎? 張麗善：每個人標準不同

雲林縣長張麗善。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨主席鄭麗文日前接受「德國之聲」專訪宣稱，俄羅斯總統普廷不是獨裁者，引發社會議論，對於普廷與習近平是不是獨裁者，雲林縣長張麗善今(3)日受訪指出，兩者是不是獨裁者見仁見智，每個人看人的標準、角度都不一樣，她不便評論。

鄭麗文在訪問指出，台灣可能變成第二個烏克蘭，德國之聲記者則強調，這個決定權不在台灣手上，而是中國國家主席習近平手上，但他話還沒講完，立刻被鄭麗文打斷插嘴說：「我不這麼認為」，甚至脫口「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，引發輿論譁然。

張麗善表示，鄭麗文說法她尊重，其他延伸輿論或議題她不便評論。對普廷、習近平是不是獨裁者，張麗善說，每個國家有其治理方針及手段，且每個人看人的角度、標準都不同，她不便評論。

