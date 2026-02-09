普忠里土地出入卡關 黃崇真服務處會同里長現勘

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】為協助桃園市中壢區普忠里民眾解決土地出入及排水規劃問題，桃園市議員黃崇真服務處今（9）日會同普忠里里長許志煒及市府水務局相關單位，前往現地進行會勘，針對私人土地通行受限、道路增設及水路設計可行性進行討論。

為解決土地出入及排水規劃問題，桃園市議員黃崇真服務處今（9）日會同普忠里里長許志煒及市府水務局相關單位，前往現地進行會勘。（記者崔兆慧攝）

黃崇真服務處副主任陳鵬新表示，當事人土地位於既有便道與農田之間，目前出入動線須經過他人土地，不僅使用不便，實際進出也受阻。當事人因此希望能增設一段便道，直接銜接至鄰近道路，作為穩定且合法的通行方式。

桃園市議員黃崇真服務處副主任陳鵬新。（記者崔兆慧攝）

陳鵬新指出，該案表面看似道路問題，實際上卻牽涉排水與水路結構，相關設計需符合水務局及水利會規範，並非可單方面施作。因此，此次會勘特別邀請水務局人員到場，實地評估水路斷面設計及道路加蓋的可行性，釐清技術與法規限制。

普忠里里長許志煒則表示，該區地勢相對低窪，若僅以填土方式整平道路，短期內雖可改善通行，但在豪雨期間恐造成雨水回流，增加排水負擔，甚至引發積水問題。他強調，長遠來看仍應以整體水路整治為優先，讓水能順利排出，再討論後續整地或道路改善，才能避免留下後遺症。

桃園市中壢區普忠里里長許志煒。（記者崔兆慧攝）

不過，許志煒也坦言，目前水路沿線仍有部分屬私人土地，公部門無法直接介入整治，導致水路中斷，影響整體改善成效，這也是工程推動上最棘手的關鍵。

陳鵬新補充，服務處在會勘前已多次到場了解狀況，此次也正式要求水務局水利工程單位，協助計算實際水流斷面與必要保留空間，讓申請人清楚掌握，未來若要增設道路，須預留多少寬度與高度，才能兼顧通行需求與排水安全。

