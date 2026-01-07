普悠瑪號出事了！學生專車遭「咆哮男」闖入 師生嚇壞

北捷張文攻擊事件還讓民眾有極大心理陰影，近日發生宜蘭慧燈中學包車的「返校普悠瑪專車」，被一位男子在汐止站「誤登」，經告知後他竟不願下車，還大聲咆哮，最後被老師、家長跟站務員強制帶離。

據了解事發在近期的某個週日晚間7點多，慧燈中學都會在每週日包下某時刻的普悠瑪號，當成學生的「返校專車」，當下有一位男子在新北市汐止站誤登車，被隨車師長告知後竟然不願下車，還大聲咆哮：「既然是專車，一開始就應該在外面擋住我，不讓我上車，沒有擋就代表可以上車」嚇壞全車的學生。

而北捷張文攻擊事件還讓人相當恐懼，隨車2位師長怕出事，硬是把男子架離出車廂，當場爆發肢體衝突，男子失控尖叫不斷喊叫：「把我放開！」最後台鐵站務員來了2位，4人一起把他帶離月台。

但隨車的家長對台鐵的態度相當不滿，據《聯合報》的報導，家長怒指台鐵方面竟一度要息事寧人，表示看要不要讓該位男子「坐到八堵再下車」，痛批台鐵「完全無視車上數百名學生的安全」。

慧燈中學今天(7日)也對此回應表示：「基於學生安全考量，當下必須堅定請非專車乘客下車，但隨車的老師人力的確有限，未來將協請台鐵建立更嚴格的月台與登車管制措施，避免類似誤闖事件再次發生」。

台鐵則回應：「學校包車皆設有自製旅客識別證供站務人員辨識，根據旅客運送契約規定，若行進途中發現非專車乘客，將視為無票乘車，除了補收票價並額外加收50%票價外，也必須在下一個停靠站下車」。

台鐵呼籲乘客上車前應仔細核對車次標示，避免誤闖包車造成行程延誤與校安疑慮。

