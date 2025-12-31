普悠瑪部落年祭傳喜訊 核定成為資源共管新進試辦部落

普悠瑪部落年祭傳喜訊，縣長饒慶鈴宣布正式核定為資源共管新進試辦部落。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣府結合卑南族普悠瑪部落三十一日在卑南文化公園舉行年祭活動，縣長饒慶鈴正式宣布核定普悠瑪部落成為「台東縣原住民族部落資源共管模組」一一五年度新進試辦部落，象徵部落在土地治理等長期努力獲肯定，中央及地方來賓、現場一千五百人共同見證此重要時刻。

饒慶鈴指出，普悠瑪部落長期投入土地、文化與公共事務，展現高度的自主意識與組織能量，具備推動部落資源共管重要基礎。這次經遴選與評核程序核定為試辦部落，不僅是對部落努力成果的肯定，更是縣府推動原住民族土地正義與在地治理政策的重要里程碑。

縣府表示，部落資源共管是縣府近年積極推動的重要政策方向，透過制度化的共管機制，讓部落由被動管理對象，轉為實質參與土地與自然資源管理、決策與行動的治理夥伴。普悠瑪部落此次加入試辦行列，將有助於累積部落自主治理與公私協力的實務經驗。

縣府原民處說明，未來將依一一五年度部落組織建置計畫內容，協助普悠瑪部落逐步建構穩定的行政與組織運作基礎，透過制度陪伴與跨機關合作，支持部落安心推動各項共管工作，在尊重傳統、守護土地的基礎上，共同為部落發展累積經驗，也為台東打造更永續且公平的原住民族治理模式。