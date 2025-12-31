普悠瑪部落年祭傳喜訊 核定成為資源共管試辦部落

臺東縣政府結合卑南族普悠瑪部落在卑南文化公園舉行年祭活動，縣長饒慶鈴正式宣布，核定普悠瑪部落成為「臺東縣原住民族部落資源共管模組」115年度新進試辦部落。

臺東縣政府結合卑南族普悠瑪部落今（31）日在卑南文化公園舉行年祭活動，縣長饒慶鈴正式宣布，核定普悠瑪部落成為「臺東縣原住民族部落資源共管模組」115年度新進試辦部落，象徵部落在土地治理、文化傳承與公共事務參與上的長期努力，獲得具體肯定，現場約有1,500人參與，並由部落邀請中央及地方貴賓共同見證這個重要時刻。

饒慶鈴縣長表示，普悠瑪部落長期投入土地、文化與公共事務，展現高度的自主意識與組織能量，具備推動部落資源共管的重要基礎。這次經遴選與評核程序核定為試辦部落，不僅是對部落努力成果的肯定，更是縣府推動原住民族土地正義與在地治理政策的重要里程碑。

臺東縣政府指出，部落資源共管是縣府近年積極推動的重要政策方向，透過制度化的共管機制，讓部落由被動管理對象，轉為實質參與土地與自然資源管理、決策與行動的治理夥伴，普悠瑪部落加入試辦行列，將有助於累積部落自主治理與公私協力的實務經驗。

縣府原民處進一步說明，未來將依115年度部落組織建置計畫內容，協助普悠瑪部落逐步建構穩定的行政與組織運作基礎，透過制度陪伴與跨機關合作，支持部落安心推動各項共管工作，並鼓勵部落依自身需求，規劃自然環境維護與文化教育傳承相關行動，讓共管制度能實質回應部落生活經驗與發展方向。縣府相信良好的治理來自夥伴關係，未來將持續與普悠瑪部落攜手合作，在尊重傳統、守護土地的基礎上，共同為部落發展累積經驗，也為臺東打造更永續且公平的原住民族治理模式。