普悠瑪部落年祭台東縣府送禮 部落資源共管試辦上路

（中央社記者盧太城台東縣31日電）今天是台東縣卑南族普悠瑪部落年祭，縣長饒慶鈴送部落禮物，同意讓部落試辦資源共管、共同參與土地治理，是縣府推動原住民族土地正義與在地治理政策的重要里程碑。

普悠瑪部落今天在卑南文化公園舉行年祭，包括饒慶鈴、國民黨籍台東縣議會議長吳秀華、民進黨籍立委陳瑩等人參加。

活動中饒慶鈴宣布核定普悠瑪部落成為「台東縣原住民族部落資源共管模組」115年度新進試辦部落，象徵部落在土地治理、文化傳承與公共事務參與上的長期努力，獲得具體肯定。

饒慶鈴表示，普悠瑪部落長期投入土地、文化與公共事務，展現高度自主意識與組織能量，具備推動部落資源共管的重要基礎；這次經遴選與評核程序核定為試辦部落，不僅是對部落努力成果的肯定，更是縣府推動原住民族土地正義與在地治理政策的重要里程碑。

台東縣政府原住民族行政處表示，部落資源共管是台東縣府近年積極推動的重要政策方向，透過制度化共管機制，讓部落由被動管理對象，轉為實質參與土地與自然資源管理、決策與行動的治理夥伴；普悠瑪部落此次加入試辦行列，將有助於累積部落自主治理與公私協力的實務經驗。

原民處表示，未來將依115年度部落組織建置計畫內容，協助普悠瑪部落逐步建構穩定的行政與組織運作基礎，透過制度陪伴與跨機關合作，支持部落安心推動各項共管工作，並鼓勵部落依自身需求，規劃自然環境維護與文化教育傳承相關行動，讓共管制度能實質回應部落生活經驗與發展方向。（編輯：陳仁華）1141231