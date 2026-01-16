普惠金融持續進化 打造全民皆可參與友善投資環境

證交所攜手KPMG、AppWorks赴新馬串聯創新生態圈 開啟東南亞資本平台

財經中心/綜合報導

證券市場不僅是資金運作的平台，更應成為全民理財的一部分。為落實普惠金融政策，台灣證券交易所於106年1月推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，並於109年10月推出盤中零股交易制度，成為普惠金融成長雙引擎，大幅降低投資門檻，讓更多的小資族能輕鬆進入資本市場。這一創新措施成功擴大市場參與，不僅拓寬了投資者的選擇，也讓理財變得更加普及，成為普惠金融的重要實踐。

普惠金融政策實施成效及精進措施推動證券商開辦定期定額業務至今已邁入第十年，截至114年12月止，定期定額投資股票及ETF之累積金額近新台幣(下同)6,000億元，呈現穩定成長趨勢，114年月均扣款金額較113年成長約25%，而114年第4季之月均扣款金額逾200億元，顯見定期定額業務成功提升小額投資之便利性，並使投資人得以分散投資風險，成為市場參與者廣泛採用之投資方式。

114年零股交易日均成交值達86.71億元，占集中市場日均成交值比率約2.08%，與盤中零股實施前相較，成交值成長近39倍，占比亦大幅上升；另114年與113年相較，零股交易日均成交值及交易占比顯著提升，漲幅分別達41.54%及39.60%，顯示零股交易成功降低投資門檻，讓特別是年輕族群和小資族能更便利參與市場。另盤中零股撮合間隔自113年12月2日縮短至5秒，有效促進市場流動性，增加成交機會與效率，並顯著提升零股交易之成交值。



觀察114年參與定期定額投資的族群，主要集中於21~50歲之青壯年族群，總計占定期定額人數逾五成，反映年輕世代已經具備投資理財觀念，並能及早準備長期投資規劃；觀察投資金額分布，41~50歲年齡層的投資金額最高，占總投資金額26.53%，其次是31~40歲族群，占總投資金額23.19%，而51~60歲中年族群投資金額占比第三(20.8%)，另20歲以下投資人之投資金額雖僅占4.67%，惟投資人數占比達9.53%。

觀察114年盤中零股交易自然人之年齡分布，20歲以下及21~30歲之自然人交易戶數占比合計約為25.89%，顯著高於其整股合計交易占比16.35%，且交易戶數占比最高之年齡層(31~40歲)亦較大盤主力交易族群(41~50歲)年輕，充分體現制度對年輕及小資族群的吸引力，也顯示盤中零股交易制度實確實有益於年輕及小資族群參與股市。

現行投資人參與定期定額投資，可投資標的為股票及ETF，至於標的由證券商依照各家經營策略不同而訂定不同之選定標準，惟不得包含槓桿及反向型ETF。投資人114年定期定額ETF及股票之金額比例：ETF約為83%，股票約為17%，再就人數比例部分而言，亦為ETF定期定額人數遠大於股票定期定額人數(ETF約為78%，股票約為22%)，顯示我國定期定額投資人相較於股票更偏好投資ETF。

證交所持續致力打造普惠、多元且友善的投資環境。透過定期定額和盤中零股交易等機制，有效降低投資門檻，讓投資理財不再遙不可及，將參與資本市場的機會帶給更多民眾，特別是年輕族群與小資族，為市場注入更多元且穩定的投資動能。相關成果不僅展現普惠金融政策的具體成效，也反映投資理財已逐漸融入民眾日常生活。

展望未來，證交所將秉持普惠金融精神，持續傾聽市場意見，並與各方攜手合作，協助投資人建立正確的投資觀念，期能引導更多投資人參與資本市場並促進個人財富累積，共同分享及參與我國股市投資機會。