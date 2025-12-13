普惠金融 中華郵政奪金管會5大獎

中華郵政公司積極響應政府政策，推動普惠金融及公司治理，於日昨金融監督管理委員會保險局舉辦之「一一四年壽險業配合政策推動各項業務表揚典禮」，獲頒「微型保險競賽-業務績優獎、身心障礙關懷獎」、「小額終老保險競賽-友善高齡獎、普及保障獎」及「推動董事會多元化政策獎」等五項殊榮，展現深耕友善與永續保險服務的成果，由協理簡詠涵代表領獎。

簡協理表示，郵政壽險以提供國人經濟保障為宗旨，對弱勢族群保障與金融平權的承諾始終如一。中華郵政透過全國近一千三百處營業據點深入偏鄉、離島等地區，積極推動微型保險與小額終老保險，協助政府建構社會安全網，讓更多弱勢民眾或特殊族群獲得基本保險保障。同時，中華郵政持續優化金融友善服務設施，並以實際行動回饋社會，舉辦捐血活動、物資捐贈、金融保險暨防詐講座及全國身心障礙桌球賽等多元公益活動，凝聚更多愛與關懷，建立更和諧、溫暖、共好的社會。

在公司治理方向，中華郵政公司本次榮膺「推動董事會多元化政策獎」，展現公司推動治理升級之決心與成果。除持續強化董事會組成之跨領域專業、性別與治理視角平衡，提升決策透明度與制度成熟度外，也將公平待客精神融入商品設計、服務與制度化流程中，更獲得ISO10002客訴品質管理系統認證。此外，中華郵政公司積極推動永續指標導入金融機制，使經營韌性與社會信任得以並行發展。