普欽假談判真拖延？川特使無功返 歐盟提：動俄資產

聯合國大會週三通過決議案，要求俄羅斯立即安全、無條件地，讓被強行帶往俄羅斯的烏克蘭兒童返家。烏克蘭指控俄羅斯，自開戰以來，擄走近2萬名孩童；莫斯科則稱是在保護戰區兒童。而就在這個時後，俄軍持續在戰場上告捷，也讓和平談判陷入僵局。美國總統川普的特使與女婿，赴莫斯科與俄羅斯總統普欽會談5小時，依然沒有突破，但川普稱普欽還是想達成協議。歐盟則提案動用俄羅斯被凍結的資產，來資助烏克蘭。

聯合國大會主席 貝爾伯克 (Annalena Baerbock)：「贊成91，反對12，棄權57，因此決議草案A/ES-11/L.16/Rev.1.通過。」

3日，美國與聯合國其他90國，要求俄羅斯確保，所有被強行轉移或驅逐的烏克蘭兒童，立即、安全、無條件地返回，並呼籲莫斯科停止這種行徑。

烏克蘭副外交部長 貝特薩 (Mariana Betsa)：「這項決議案無關政治，而是關乎人道。孩子應該和家人一起，擁有安全、充滿愛，而不是在集中營、機構或遙遠的地方，被那些操縱者控制，不該在假名、假旗和攻擊性宣傳下生活。」

這項決議案是由烏克蘭、加拿大和歐盟起草，俄羅斯則要各國投下反對票。

俄羅斯駐聯合國副大使 扎博洛茨卡亞 (Maria Zabolotskaya)：「請記住決議案每一張贊成票，都是支持謊言、戰爭和衝突，每一張反對票都是支持和平。」

2022年2月入侵烏克蘭的俄羅斯，在聯合國大會上反而「打人的喊救人」。最終決議案通過，儘管不具約束力，但代表全球共識，有一定的分量。根據烏克蘭國家「戰爭兒童」資料庫，自開戰以來，近兩萬名烏克蘭兒童從俄羅斯占領區被綁架，並帶往俄羅斯或俄軍控制的地區，給他們俄國籍、強迫他們被俄羅斯家庭收養，甚至阻撓他們與父母團聚；莫斯科則宣稱在保護戰區的弱勢兒童。聯合國已表明這種行為構成戰爭罪，國際刑事法院也因此對俄羅斯總統普欽發出逮捕令。

美國眾議院外交委會主席 麥考爾 (Michael McCaul)：「俄羅斯試圖改造一整個世代，這是一場計畫好的戰鬥，用他們的話來說，他們讓孩子們預備對抗北約的戰爭，這不僅是國家安全的當務之急，更是道德上的當務之急。」

烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基1日在巴黎舉行的會議上表示，目前已帶回1859名遭俄羅斯綁架的兒童。除了被擄走的孩子，根據基輔獨立報調查，估計有約160萬烏克蘭兒童，生活在俄羅斯占領的領土。

俄羅斯國防部週二再公布影片，稱俄兵在烏東戰略城鎮波克羅夫斯克 (Pokrovsk) 揮舞俄國國旗。這裡是通往頓內次克地區的重要門戶，也是烏軍補給與鐵路運輸的樞紐，俄軍花了一年多的時間試圖占領，一旦拿下，整個東線戰局恐將改變。

俄羅斯報紙就宣稱，普欽對戰場充滿信心，認為沒必要做出重大妥協，這或許也是為什麼美國總統川普特使威科夫和女婿庫許納，赴莫斯科與普欽閉門會談了5個小時，依然沒有突破，和談顯然陷入僵局。不過川普仍表示，他的代表們認為普欽希望結束戰爭。

美國總統 川普：「他(普欽)想要結束戰爭，那是他們的印象，現在至於... (你相信他嗎？) 那是他們的印象，是的。他們的印象非常深刻，他們想要達成協議，我們拭目以待。」

普欽的外交政策顧問在會後表示，雙方還沒有找到妥協點；至於普欽是否拒絕美方提案，克里姆林宮發言人則否認。

美國國務卿 盧比歐：「我認為取得了一些進展，就是弄清楚烏克蘭能接受什麼，才能確保他們未來的安全，永不再遭受入侵。只要戰爭持續下去，就無限資助烏克蘭，那是不切實際的，不符合現實，也不會發生。」

白宮官員透露，威科夫和庫許納週四將在邁阿密會烏克蘭官員。

烏克蘭總統 澤倫斯基：「在日內瓦和佛羅里達的會議，烏克蘭的聲音被聽到了，這點很重要，我們希望這能夠持續下去，只有充分考量烏克蘭的利益，才有可能實現有尊嚴的和平。」

烏克蘭總統澤倫斯基強調，當前的外交努力，必須加上對俄羅斯施壓，才有可能結束戰爭。現在歐盟執委會提案，動用俄羅斯數十億歐元被凍結的資產，來提供烏克蘭未來兩年的資金需求，不過持有大部分資產的比利時，以可能存在重大金融和法律風險，並不贊成。

