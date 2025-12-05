普欽再放話占領頓巴斯！ 訪印度與莫迪相擁如老友

俄羅斯總統普欽時隔四年首次訪問印度。（圖／達志影像美聯社）

俄羅斯總統普欽正在印度訪問，總理莫迪親自接機，兩人還熱情擁抱，給予高規格接待，完全不顧慮川普的高關稅威脅。普欽頻頻出訪，是想向西方展示，俄羅斯並沒有因此被孤立，而他也再度放話，會不惜一切代價，占領烏東頓巴斯地區。

俄羅斯總統普欽時隔四年首次訪問印度。（圖／達志影像美聯社）

烏克蘭與俄羅斯戰爭持續升溫，雙方在多地展開激烈交戰，並有重大發展。烏軍特種部隊在烏東頓內次克城鎮「亞羅瓦」成功擊殺俄軍並救出被俘平民，而俄方則加大攻勢，以「颶風」多管火箭炮系統夜襲庫皮揚斯克的烏軍陣地，並在哈爾科夫和扎波羅熱州進行猛烈轟炸。同時，俄羅斯總統普欽訪問印度時公開表示將不惜一切代價占領頓巴斯地區，顯示其擴張野心，而烏克蘭則計劃將近3成GDP投入國防軍事以應對威脅。

廣告 廣告

在烏東頓內次克城鎮「亞羅瓦」，烏軍特種部隊進行了一次成功的突襲行動。3名俄軍士兵趁著惡劣天氣悄悄滲透當地，烏軍鎖定他們的窩藏據點後開始進逼。在行動過程中，烏軍首先發現了一具俄軍遺體，經過激烈交戰後成功擊殺另外2名俄軍，並救出一位被俘虜的平民。完成任務後，烏軍立即撤離現場準備繼續作戰，因為前線戰況仍然緊張。

與此同時，俄羅斯軍隊正在加大對烏克蘭的攻擊力度。俄羅斯近衛第一坦克軍使用「颶風」多管火箭炮系統，在夜間襲擊了位於庫皮揚斯克的烏軍陣地。一名俄軍表示，他們的目標是烏軍的M777牽引式榴彈砲，並聲稱已成功擊中目標。

俄軍近期不分晝夜加大對烏克蘭的攻擊，特別是針對哈爾科夫地區。俄軍使用152毫米牽引式榴彈砲轟炸烏克蘭軍隊據點，造成樹林間不斷冒出濃煙，砲擊聲響不斷。一名俄軍表示，他們沿著樹林作戰並進行射擊，射程約15公里，為步兵開闢了進攻道路。

在烏克蘭東南部的扎波羅熱州胡里艾伯勒鎮，俄軍出動「冰雹」火箭炮進行攻擊，效果堪比地毯式轟炸，導致當地大地接連爆炸。一名俄軍強調，他們有精銳優秀的戰士完成了任務並擊敗了敵人。

近期俄羅斯國防部不斷宣稱，他們趁著濃霧籠罩下奪下紅軍村「波克羅夫斯克」。更引人注目的是，普欽向印度媒體發表談話，誓言將通過軍事或其他手段奪取烏克蘭頓巴斯地區。他表示，克宮結束戰爭的主要訴求之一是烏克蘭要交出被俄羅斯非法併吞但尚未完全占領的頓巴斯領土。

牛津大學俄羅斯和東歐政治系講師Marnie Howlett分析指出，除了頓巴斯之外，赫爾松、尼古拉耶夫、扎波羅熱對俄羅斯的戰略意義也十分重大，因為沿著這條路線向西推進，俄羅斯將擁有更大的黑海通道，甚至進入奧德薩，這將從根本上切斷烏克蘭通往黑海的通道。Howlett進一步表示，經濟因素也是俄羅斯覬覦這些地區的原因，因為那裡蘊藏著豐富的資源，雖然現實是這些資源至少在未來十年內都可能無法開採，主要因為遍布這些地區的地雷以及土地已被徹底摧毀。

普欽此次訪問印度，受到印度總理莫迪的熱情款待。CNN記者Will Ripley指出，雖然普欽在西方大部分世界被視為不受歡迎，但在印度卻被視為親密、值得信賴、有價值的朋友般受到擁護。CNN特派記者Paula Newton強調，從兩國領導人的熊抱式擁抱可以看出，這種關係不會很快結束，他們肯定在向歐洲國家以及美國發出訊號，表明這種關係將會繼續。印度高度依賴俄羅斯的石油和軍火供應，即便美國祭出關稅威脅，莫迪仍不願與普欽保持距離。

面對俄羅斯的威脅，烏克蘭計劃提高軍費，根據國會通過的2026年預算案，有近3成GDP將投入國防軍事，以繼續抵抗俄羅斯的侵略。

更多 TVBS 報導

烏否認紅軍村淪陷！俄烏戰不停 全球軍火商賺21兆

想活命快投降！俄對「紅軍村」下最後通牒 焦土戰開打

攔截無人機新利器！ 烏軍推美國「復仇者」防空系統上前線

俄「神風」無人機炸媒體！德3記者險喪命 襲擊畫面曝光

