普欽接受部分和平方案！ 烏代表幾天內赴美

美國特使「魏科夫」和美國總統川普女婿「庫許納」，與俄羅斯總統普欽見面，提出新的烏俄和平方案後，克里姆林宮表示，普欽已經接受部分方案。

俄羅斯總統普欽接受美國部分和平方案。（圖／達志影像美聯社）

美國特使魏科夫和總統川普女婿庫許納近日與俄羅斯總統普欽會面，提出烏俄和平新方案，而克里姆林宮已表示普欽接受部分條款。烏東城市斯拉維揚斯克遭俄軍夜間投擲9枚航空炸彈，造成8人受傷，當地居民房屋嚴重受損，心靈創傷難以平復。然而，儘管戰火持續，和平曙光似乎已初現，烏克蘭總統澤倫斯基也已回應，表示將繼續與美方代表進行對話，預計幾天後將舉行美烏下一輪會談。

烏俄戰爭中的烏東城市斯拉維揚斯克再度遭受猛烈攻擊，俄軍夜間投擲了9枚航空炸彈，導致8人受傷。從現場可見，民宅窗戶玻璃全被震碎，室內仍有紅通通烈火持續燃燒。當地居民面對戰火肆虐，心情極為沉重，有居民表示，戰爭爆發後已失去了一切，言談間眼眶泛淚，流露出無限無奈。

然而，這場持續已久的烏俄衝突似乎正朝和平方向邁進一小步。根據克里姆林宮的最新聲明，俄羅斯總統普欽在與美國特使魏科夫及美國總統川普女婿庫許納會面後，已接受美方提出的和平方案中的部分內容，但仍有某些條款被視為無法接受。克里姆林宮發言人強調，這是尋求妥協的正常過程。

對於這一發展，烏克蘭總統澤倫斯基也做出回應。澤倫斯基表示，烏克蘭正在準備在美國的會議，在美國團隊從莫斯科回來並在華府進行相關磋商後，烏克蘭代表烏梅洛夫和格納托夫以及所有必要的談判人員，將繼續與川普總統的代表進行對話。澤倫斯基進一步指出，美烏雙方的下一次對話預計在幾天後就會舉行。這一系列外交活動顯示，儘管戰火仍在延燒，但各方似乎已開始積極尋求和平解決方案，為這場持續已久的衝突帶來一線希望。

