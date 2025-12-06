普欽私生女現身巴黎街頭！ 遇烏記者「督麥」喊「我很抱歉」閃人

剛結束印度訪問的普欽，最近私生女在巴黎街頭被烏克蘭記者突襲式採訪。（圖／達志影像美聯社）

俄烏戰火持續，一名據傳是俄羅斯總統普欽私生女的女子，最近卻被烏克蘭媒體拍到出現在巴黎街頭。同時間，剛結束印度訪問的普欽，強調俄國和印度將持續加強合作，還怒嗆川普無權批評印度買俄國石油，因為美國自己也在買俄羅斯核燃料。

剛結束印度訪問的普欽，最近私生女在巴黎街頭被烏克蘭記者突襲式採訪。（圖／達志影像美聯社）

烏克蘭一名記者日前在巴黎街頭巧遇外界傳聞為俄羅斯總統普欽私生女的女子，立即上前進行突襲式採訪。這位烏克蘭TSN記者Dmytro Sviatnenko一開始便表明身分，隨即向這位被稱為Liza的女子提出尖銳問題。當記者告知今天有30名平民在普欽發動的襲擊中喪生時，Liza起初不願正面回應。

廣告 廣告

面對記者的步步進逼，Liza顯得相當不安。當Sviatnenko透露自己的哥哥3週前剛被俄軍飛彈擊中喪命，並質問她如何能在普欽口中「充滿仇恨與詛咒」的歐洲生活時，Liza只能反問「這跟我有什麼關係」。記者甚至要求她當場打電話給普欽，請求停止轟炸基輔，但她僅丟下「我很遺憾，但我幫不上什麼忙，我很抱歉」的話語後便匆忙離開現場。

與此同時，普欽剛完成為期兩天的印度訪問。他強調俄羅斯和印度將持續加強政治、安全、能源等多方面的合作。普欽表示，與印度朋友的會談「非常坦誠且富有建設性」，展現兩國關係的穩固。

關於美國積極斡旋的俄烏停火協議，普欽直言那場長達5小時的會面「連他都厭倦了」，顯示和談進展不順。更值得注意的是，普欽針對美國前總統川普批評印度購買俄國石油一事進行反擊。

CNN記者Will Ripley報導，普欽認為川普無權批評印度，因為美國自己也在從俄羅斯購買核燃料鈾。普欽在採訪中對美國毫不客氣的態度，預計將使美俄關係更加緊繃，俄烏停火協議的達成恐怕還需要更多時間。

更多 TVBS 報導

侵烏後首次！普欽訪印盼續購俄油 莫迪聚焦貿易平衡

普欽假談判真拖延？川特使無功返 歐盟提：動俄資產

美烏磋商和平計畫 美特使：雙方認為進展「取決俄是否許下承諾」

彭博曝美俄通話錄音 美特使暗示可讓烏克蘭「割地」促和平

