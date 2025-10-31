「普欽非獨裁者」 鄭麗文：是一票一票選出來的

鄭麗文即將於明天正式上任國民黨主席，她在接受外媒專訪時表示，俄羅斯普欽不是獨裁者，並強調俄羅斯已經實行多年的民主選舉，普欽是透過民主選舉一票一票選出來的。 外交部次長吳志中對於鄭麗文的說法表示意見相異，認為這與他在法國六年大使的認知「不只是不一樣，是非常不一樣」。

鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

國民黨推出「萊爾校長」的最後一集，立委謝龍介在節目中丟紓壓球並喊「撿角」，象徵為這系列節目畫下完美的結束。 鄭麗文表示，將在上任的上班日，也就是周一，宣布新的人事安排，並指出黨部主委現在已經大致上都抵定了。

萊爾校長新影片（圖／TVBS資料畫面）

有關下屆黨團總召的人選，鄭麗文曾詢問資深立委林德福的意見，林德福則表示這是「明年的事，還早」。 國民黨立委許宇甄和多名黨工因涉嫌偽造文書被起訴，鄭麗文表示將組成司法正義的律師辯護團，全面力挺並救援被羈押的同仁。

