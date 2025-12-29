「普欽願幫烏克蘭」 澤倫斯基嘴角失守、睜大眼看川普

美國總統川普在美東時間28日，與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談，雙方都稱取得實質進展，「20點和平方案」已有90%達成共識，剩下一兩項棘手問題。前白宮國安顧問認為，川普給普欽太多，都是烏克蘭讓步，卻不見普欽答應了什麼。

美烏元首佛州海湖莊園談俄烏停戰氣氛良好（圖／達志影像美聯社）

此次美烏會談中，川普強調雙方取得了重大進展，並表示他們已經涵蓋了高達95%的議題內容，雖然他無法給出確切的百分比，但確認進展顯著。澤倫斯基則對川普表達了感謝之意，並確認關於20點和平計畫已有90%達成共識，美國與烏克蘭的安全保障更是100%達成一致。然而，領土割讓問題以及札波羅熱核電廠的議題仍然懸而未決，成為談判中的主要障礙。

前白宮國安會官員Brett Bruen對此次會談提出質疑，他認為目前局面的最大問題在於澤倫斯基已經做出許多公開讓步，而普欽幾乎沒有任何實質回應。Bruen進一步指出，川普對普欽態度過於友善。而在美國與烏克蘭會談前，川普先通話普欽1個多小時，克宮外交顧問鄂夏柯夫表示，俄羅斯與美國立場相當一致，認為由烏克蘭與歐洲方面提出的臨時停火方案，無論是以準備公投或其他理由為名，都只會導致衝突被拖延。

川普樂觀地預測，若一切順利，幾週內就能實現停火。然而，對於在耶誕節期間仍遭受攻擊的烏克蘭民眾而言，要相信普欽的和平意願顯然困難重重。在記者詢問普欽是否真心想要和平時，川普肯定地回應「我認為是」，而當被問及俄羅斯是否支持烏克蘭重建費用時，川普聲稱「俄羅斯會提供幫助，俄羅斯希望看到烏克蘭成功」，這番言論讓一旁的澤倫斯基當場嘴角失守，眼神中流露出對這番說法的質疑。

