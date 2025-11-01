普法道濟寺祈安大法會 熱鬧開香
記者陳俊文∕台南報導
因應今年台灣地震、水災不斷，加上疫情和兵禍的威脅，安南區普法道濟寺於一日起至八日舉辦一連八天的「玄天護國祐民和平消災祈安大法會」，一日晚上七時由市長黃偉哲、立委陳亭妃、林俊憲、主任委員莊永長暨貴賓們聯袂開香，隨即由金鐘影帝陳亞蘭領銜演出「嘉慶君遊台灣」歌仔戲，甚少在台南露臉的陳亞蘭讓戲迷們大飽眼福。
普法道濟寺數年前為消弭世間戰爭不斷，曾舉辦一場別開生面的消弭戰爭法會，當時全廟掛滿各式各樣的戰鬥機，轟動一時。今年以「消地震之劫、化風災水患之害、轉過疫情病苦、開兩岸和平之道」為主軸，再辦和平消災祈安法會，主要目的在藉法會消弭地震、水患、疫情和兵禍。
普法道濟寺主祀濟公禪師，此次為加大法會力道，由主委親率諸執事分赴全台各地請神一起為法會加持，包括台東凌霄寶殿玉皇上帝大天尊、花蓮聖安宮天上王母娘娘、宜蘭梅花湖三清宮三清道祖、新竹五指山盤古廟盤古開天祖師、苗栗白沙屯天上聖母、埔里地母廟虛空地母至尊、名間受天宮北極玄天上帝、雲林四湖參天宮關聖帝君、四湖三條崙海清宮包府千歲、嘉義半天岩紫雲寺準堤佛母，共八縣市十大廟宇，包含佛、道、天、地、人諸聖，讓法會更臻圓滿。
寺方一日起在廟前廣場設立聖壇、恭誦經懺，並舉行超度、祈安、延壽、供燈等多項功德法事。今年適逢該寺創建二十五週年，法會擴大辦理，一日晚七時開香後，一直至八日始告圓滿，前後八天的圓成大法會，邀請各界信眾與善士蒞臨護持，同霑法益。
莊永長表示，一日晚上平安宴同時上演的嘉慶君遊台灣戲碼，係經過特別挑選，佛尊指示在大環境不太安寧時，人民要順應天命，皇帝代表天子，上演此戲碼，有如皇帝親臨，由皇帝代替人民向天祝禱，祈求風調雨順、國泰民安。
