普洱茶助降血糖血脂有實證！出現「毛狀」恐藏赭麴毒素

普洱茶因其獨特的後發酵過程被譽為「歲月之茶」，不僅擁有獨特香氣，還含有茶褐素等特殊成分，臨床研究顯示，代謝症候群患者連續補充3個月的普洱茶萃取物後，體重指數、血糖和血脂都有明顯改善。

普洱茶屬於後發酵茶，製作後仍會持續透過微生物作用使茶葉熟成。（示意圖／Pixabay）

西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸在其臉書粉專分享，普洱茶屬於後發酵茶，製作後仍會持續透過微生物作用使茶葉熟成。其中特有成分茶褐素具有改善代謝、抗氧化及抗發炎的功效。此外，發酵過程使普洱茶含有多醣體與次級代謝物，有助於改善腸道菌相。

在減重與脂質代謝方面，一項隨機雙盲對照試驗納入90位代謝症候群患者，結果顯示補充3個月的普洱茶萃取物後，受試者的體重指數、血糖、總膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇都有改善，血中的發炎指數也呈現下降趨勢。

另一項針對輕度肥胖與高血脂族群的臨床試驗證實，補充20週的普洱茶萃取物後，受試者體重顯著下降，顯示普洱茶確實有助於改善代謝和抗發炎。

研究證實，普洱茶中的茶褐素能夠透過改善腸道菌相，影響膽酸代謝，進而改善血脂。（圖／Photo AC）

在腸道健康方面，發表於高影響力期刊的研究證實，普洱茶中的茶褐素能夠透過改善腸道菌相，影響膽酸代謝，進而改善血脂。此外，普洱茶還能抑制消化澱粉的酵素（α-amylase及α-glucosidase），延緩餐後血糖上升。雖然這些屬於初步證據，但已顯示出普洱茶發酵後代謝物的潛在健康益處。

然而，邱筱宸也特別提醒，普洱茶陳放時間長，有些茶餅甚至放了好幾年，保存方式至關重要。她建議民眾購買普洱茶時，應選擇儲存條件良好的產品，買回家後要避開高濕、高溫環境，保持通風乾燥。

曾有研究對36份普洱茶樣本進行檢測，發現有11%樣本檢出赭麴毒素，因此若發現茶餅表面出現毛狀物，很可能已遭黴菌污染，此時就不應再飲用。

