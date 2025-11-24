普洱茶助降血糖血脂有實證！出現「毛狀」恐藏赭麴毒素
普洱茶因其獨特的後發酵過程被譽為「歲月之茶」，不僅擁有獨特香氣，還含有茶褐素等特殊成分，臨床研究顯示，代謝症候群患者連續補充3個月的普洱茶萃取物後，體重指數、血糖和血脂都有明顯改善。
西園醫院婦產科主治醫師邱筱宸在其臉書粉專分享，普洱茶屬於後發酵茶，製作後仍會持續透過微生物作用使茶葉熟成。其中特有成分茶褐素具有改善代謝、抗氧化及抗發炎的功效。此外，發酵過程使普洱茶含有多醣體與次級代謝物，有助於改善腸道菌相。
在減重與脂質代謝方面，一項隨機雙盲對照試驗納入90位代謝症候群患者，結果顯示補充3個月的普洱茶萃取物後，受試者的體重指數、血糖、總膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇都有改善，血中的發炎指數也呈現下降趨勢。
另一項針對輕度肥胖與高血脂族群的臨床試驗證實，補充20週的普洱茶萃取物後，受試者體重顯著下降，顯示普洱茶確實有助於改善代謝和抗發炎。
在腸道健康方面，發表於高影響力期刊的研究證實，普洱茶中的茶褐素能夠透過改善腸道菌相，影響膽酸代謝，進而改善血脂。此外，普洱茶還能抑制消化澱粉的酵素（α-amylase及α-glucosidase），延緩餐後血糖上升。雖然這些屬於初步證據，但已顯示出普洱茶發酵後代謝物的潛在健康益處。
然而，邱筱宸也特別提醒，普洱茶陳放時間長，有些茶餅甚至放了好幾年，保存方式至關重要。她建議民眾購買普洱茶時，應選擇儲存條件良好的產品，買回家後要避開高濕、高溫環境，保持通風乾燥。
曾有研究對36份普洱茶樣本進行檢測，發現有11%樣本檢出赭麴毒素，因此若發現茶餅表面出現毛狀物，很可能已遭黴菌污染，此時就不應再飲用。
延伸閱讀
全勤獎金屬於工資 洪申翰：勞工請病假雇主要按比例付
賴清德挨轟消費黃百韜 張競批：曲解歷史非常不道德
長照3.0！卓榮泰：入住長照機構補助從12萬元提高至18萬元
其他人也在看
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「這水果」香甜卻只能單獨吃！否則大降抗發炎、防癌功效
香蕉是高鉀的水果，有益心血管健康，且它富含氧化劑，能抗發炎、增強免疫功能，但醫師江守山提醒，香蕉最好單獨吃，因香蕉富含的多酚氧化酶，會破壞其他蔬果中的多酚，導致其他蔬果的抗氧化、防癌抗癌的效果大打折扣。此外，即使香蕉與其他蔬果分開食用，若在胃中相遇，香蕉仍會破壞其他蔬果的多酚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 8 小時前
吃水煮餐卻瘦不下來？ 營養師點名「意想不到地雷」：反而更容易胖
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。 蛋白質與蔬菜 打造飽足感的黃金組 蛋白質是所有營養素中最能提供飽足感的成分，王貝文營養師解釋高蛋白質點心能讓人延長進食間隔並減少下一餐的食量，而水煮餐的蛋白質來源建議選擇雞胸肉、魚片、蝦仁等白肉類，這些食材脂肪含量低且富含優質胺基酸。雞蛋也是極佳選擇，一顆水煮蛋約含7公克蛋白質及多種維生素和礦物質，營養價值高且方便準備；素食者則可選擇豆腐、毛豆等植物性蛋白，同樣能提供充足營養。王貝文營養師強調減重期間每日每公斤體重攝取1.2至1.6公克蛋白質，有助於在減重過程中保護肌肉量。此外，也應攝取足夠的蔬菜，因蔬菜富含膳食纖維且熱量低，能增加飽足感並幫助調節血糖。王貝文營養師進一步說明，深綠色蔬菜如菠菜、花椰菜富含維生素，十字花科蔬菜如高麗菜則含有豐富纖維，蒸煮方式能保留蔬菜中的常春月刊 ・ 1 天前
久坐族恐變H型臀！營養師揭「吃4食物」 提臀、防脂肪堆積
現代人生活忙碌，長時間久坐、少運動，恐加速臀部老化。營養師高敏敏列出4種臀部老化常見類型，例如V型臀，常出現於年紀較長者，臀部鬆弛沒肉、骨盆高寬比例大，還有H型臀，久坐族、缺乏運動者最容易中，建議多攝取蛋白質、優質碳水化合物、蔬果、健康脂肪，並搭配提臀運動，有助於維持臀肌緊實。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上
醫起看／不是油！醫揭血管堵塞元凶：每天都在你餐桌上EBC東森新聞 ・ 2 天前
哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動有益健康，尤其年紀漸大更需要運動調節身心。哈佛大學醫學院推薦5項適合一般人的健康運動，不但可瘦身減重、強健骨骼、改善平衡，還能延緩記憶力衰退，年長也適合。 哈佛大學醫學院列出有益健康的5項運健康2.0 ・ 1 天前
蔬果汁加「1水果」慘了！研究：大減84%關鍵營養素
很多人會喝蔬果汁來補充營養，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，蔬果汁的營養吸收其實深受配方影響，而「香蕉」這個營養又常見的食材，竟然會讓關鍵營養素「類黃酮」吸收量大減84％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白髮越來越多？小心是吃錯油 多吃這種魚讓你一頭黑髮
最容易讓白頭髮增生的原因，莫過於「現代型營養失衡」。明明現代人隨時都能取得食物，為什麼還是會營養失衡呢？關鍵可能是吃了不該吃的脂肪。 血液循環差 易增生白頭髮 日本頭皮保養專家辻敦哉指出，「該健康2.0 ・ 8 小時前
一人減脂餐／「香煎雞腿肉雜糧飯」有油有飯也不怕胖！食材選對是關鍵
不少人以為減脂就得少吃、挨餓，但其實只要挑對食材、掌握低油低鹽的烹調方式，一樣能吃得飽又慢慢瘦下來。「香煎雞腿肉時蔬雜糧飯」就是一份做法簡單、營養均衡的減脂午餐範例。姊妹淘 ・ 1 天前
不只暖身！薑茶這樣煮抗發炎、護血管效果更好
天氣一冷，手腳冰冷、四肢無力的感覺總讓人不舒服。營養功能醫學醫師劉博仁建議，泡一杯熱騰騰的薑茶，不只是溫暖身體，更對健康有意想不到的好處。2024、2025 年的研究指出，薑除了暖身，還能抗發炎、抗氧化，對血管與代謝都有幫助。鏡報 ・ 5 小時前
吃飽就不舒服？營養師推「低腹敏飲食」三餐下來不脹氣
有時吃飽後脹氣，讓人相當不舒服，營養師李婉萍發文分享，脹氣的原因可能是吃得快、吃太多，或是吃進容易「產氣」的食物像是豆製品，要避免產氣方面的問題，可考慮低FODMAP（低腹敏）飲食，挑選不容易發酵或產氣的食材吃，雞蛋、燕麥、番茄、豆芽等，也舉出以這些食材構築成的「一日不脹氣菜單」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
可以空腹運動嗎？身體越練越累恐適得其反 女性「1原因」更要注意！
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】近年「間歇性斷食」成為熱門減重飲食法之一，不少人乾脆不吃早餐，以防彈咖啡或蛋白質飲品代替，甚至一路空腹到中午。不過，當禁食期與運動碰上，究竟是好上加好，還是反而為健康帶來反效果呢？專家指出，空腹運動並非人人適合，若身體在缺乏能量的情況下，又被運動推向極限，可能容易感到疲倦、頭暈和噁心，進一步影響運動表現，其中空腹運動對女性身體的損害可能比對男性更大。 禁食後運動身體缺能量 性荷爾蒙、食慾、胰島素都被影響！ 英國《獨立報》報導，專精女性運動營養的營養科學Stacy Sims研究員指出，間歇性斷食對運動量不足且受代謝疾病困擾的人群相對有益，不過，若已有固定運動，再額外加上斷食，並不會帶來額外好處，且高強度運動會對身體造成壓力，如果身體沒有攝取足夠的熱量來提供運動所需的能量，就會影響荷爾蒙調節和肌肉修復，尤其可能影響女性的運動表現和健康。 她解釋，原因與一種名為「吻肽素」（kisspeptin）的蛋白質有關。吻肽掌管性荷爾蒙、內分泌和生殖功能，在維持健康的血糖、食慾調節和身體組成方面也發揮重要作用。而女性的吻肽素比男性更敏感，當身體偵測到缺乏營養素、特別是碳健康醫療網 ・ 6 小時前
肌少症增跌倒骨折風險 7 倍 逆轉關鍵在「阻力訓練」
【健康醫療網／編輯部整理】隨著人口快速老化，肌肉量與肌力逐年下降的「肌少症」已成為隱形卻嚴重威脅長者健康的疾病，也是一項全球性的公共健康問題。高雄榮民總醫院復健醫學部住院醫師陳沛勻指出，肌少症不只是單純的肌肉力量減弱，造成走路無力、行動不便，更是大幅提高跌倒與骨折風險的生活隱形殺手，嚴重者甚至可能因失能而喪失自理能力。因此，及早篩檢與預防，是維護長者健康的關鍵。 多重因素導致肌少症 老化與生活型態是關鍵 陳沛勻醫師指出，肌少症的形成原因多元，最主要的仍與年齡增加有關。隨著老化，肌肉細胞逐漸萎縮，肌肉合成速度變慢，分解速度加快，導致肌肉量一年比一年少。此外，長期缺乏運動、久坐不動、營養不良（尤其蛋白質與維生素 D 不足）、慢性疾病與荷爾蒙下降等，也都是促使肌少症提早發生的重要因素。 陳沛勻醫師提到，肌少症最大的危害並不只是「肢體沒力」，她提醒，肌肉力量不足會使長者更容易跌倒，進而造成髖部骨折、住院甚至長期臥床。肌肉量下降也會降低基礎代謝率，使體重控制困難，增加糖尿病、心血管疾病等代謝性疾病的風險。研究更指出，肌少症與心臟功能退化密切相關，是影響長者健康壽命的重要因子。 肌少症預防 「運動健康醫療網 ・ 1 天前
50歲男運動量大卻罹骨鬆 醫：腎功能異常是兇手！
一名50多歲從事勞力工作的男子，儘管日常運動量充足，卻被診斷出罹患骨質疏鬆症，讓他感到十分困惑。經進一步檢查後才發現，原來是腎臟功能異常所導致。中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科兼任醫師林軒任指出，人體攝取的維生素D必須經過腎臟轉化才能發揮作用，腎功能下降會直接影響鈣質吸收，進而造成骨質流失。中天新聞網 ・ 1 天前
抗癌從「日常飲食」做起！控制慢性發炎與血糖是關鍵
癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎加上老化加速所累積的結果，而日常飲食是人人都能實踐的癌症風險降低工具。劉博仁醫師強調，癌症預防應被視為老化管理的一部分，而非僅是治療的延伸。中天新聞網 ・ 5 小時前
莓果+香蕉=營養互相殘殺？抗發炎成分吸收暴跌84%
莓果富含抗發炎成分黃烷醇，但若與香蕉一起打成果汁，人體吸收的黃烷醇量將大幅下降84%。香蕉中的多酚氧化酶會破壞莓果中的黃烷醇，若要攝取黃烷醇的抗發炎功效，應避免將莓果與香蕉混合食用。中天新聞網 ・ 1 天前
流感疫苗接種前後這樣吃！營養師傳授補充攻略 避開3類食物防護力更穩定
隨著季節變換，流感病毒也開始蠢蠢欲動，流感疫苗接種季節正式來臨。許多人誤以為接種疫苗後就能高枕無憂，但事實上，疫苗只是輔助工具，能幫助身體記憶病毒，保護力通常不超過一年。因此，專家建議每年接種一次，以eNews ・ 15 小時前
吃甜點不怕胖！營養師教零罪惡香蕉提拉米蘇
想吃甜點又怕變胖，幾乎是每個女生都有的煩惱！短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前