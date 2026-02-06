普濟燈會十二日登場 一千八百盞燈籠點亮台南

第十四屆普濟燈會主燈作品《等一下馬》。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

第十四屆普濟燈會將於二月十二日熱鬧登場，展出一千八百盞燈籠，主燈《等一下馬》由藝術創作者蔣昕哲、馬慕恩聯手創作，以幽默反差的形式傳達「希望不必等到最好時機，只要願意行動，祝福就已在路上」，為新的一年帶來溫暖祝福。

「普濟燈會」為離鄉的遊子、往來的旅人，點亮一顆顆彩繪燈籠，每一盞燈，都是一份對文化的熱情與對新年的祝福，不僅照亮普濟殿與周邊街區，也點亮府城的夜空，成為觀光客每年至台南朝聖的盛事，攝影師、網紅必拍景點。

今年燈會展出一千八百盞燈籠，匯集來自各地的創意巧思。受義大利台商協會邀請，普濟燈會將首度遠赴歐洲，參加國際米蘭設計週「CASA TAIWAN」，展出得獎作品，也規劃DIY拓印版畫、傳統剪紙體驗與彩繪小燈籠活動。

普濟文史研究協會表示，燈會延續國際燈藝交流成果，設置「日本宮城．仙台燈籠區」，以「永續燈會．點亮台南」為核心理念，與日本仙台藤塚地區建立長久而深刻的文化夥伴關係，持續深化台日燈藝與地方文化交流。

另外，剪紙巷特別與南寧高中、佳里國小附幼攜手合作，以「青春」為題，在光影之間描繪成長。孩子們將每一盞燈想像成一顆馬卡龍，透過色彩、文字與創作，把青春變成可以觸摸的光，為燈會注入世代交融的溫度。