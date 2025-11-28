普生苦心布局精準醫療檢測市場 總座：2026為成長增添柴火

普生總經理林孟德指出，公司近年在精準醫療檢測的設備與試劑布局，整體綜效可望於2026年開始逐步展現。

根據資誠聯合會計師事務所與工研院聯合發布的《精準照護之發展現況與趨勢》報告指出，台灣每年約有超過740萬人進行健康檢查，產值規模突破新台幣700 億元，並預期每年將以超過5％速度成長。有鑑於此，以肝炎檢測試劑起家的普生公司近年積極針對精準醫療市場展開布局，積極擴大旗下精準醫療業務動能，採取「設備＋試劑」整合方案推動商業模式升級，擴充CLIA化學發光、AIO全自動化分子診斷系統等產品線，並投入AI技術整合CellBio™ 液體活檢技術應用。除此之外，更與富邦人壽、富邦產險等異業結盟提供癌症檢測服務。

普生總經理林孟德指出，普生近三年的核心策略，是將精準醫療事業升級為「設備 × 試劑 × 服務」 的整合式商業模式，使每一台設備的市場滲透，都能帶動長期穩定的檢測試劑需求，形成高可預期的經常性收入。目前在精準醫療事業群中，以CLIA化學發光系統、ELISA系統及AIO全自動化分子診斷系統為核心動能，其中針對CLIA化學發光系統及AIO全自動化分子診斷系統，採取「設備＋試劑」整合方案商模升級，有助於隨著旗下設備銷售增加，創造穩健檢測試劑產品良好需求。

林孟德進一步表示，普生旗下CLIA化學發光免疫分析技術平台具有提供高效率、高通量的檢測能力，具備靈敏度高、自動化程度高等優勢，現已開發多達81款化學發光相關試劑，涵蓋腫瘤標記物、甲狀腺、荷爾蒙、感染性疾病及代謝檢測等。今年第三季普生已率先正式取得5項食藥署(TFDA)醫療器材許可證，目前已有醫院開始進行測試階段，並與台灣地區三家檢驗所展開合作，同時積極與多家地區醫院與檢驗所洽談中，規劃於2026年再提交20款試劑申請TFDA認證、歐盟IVDR認證，有助於為明年營運創造新一波動能。

針對各產品線狀況，林孟德指出，普生旗下GBC AIO全自動整合式檢測設備，可靈活應用且整合DNA/RNA核酸萃取、擴增、數據分析功能於一體的全自動分子診斷平台，可在2.5小時內完成核酸分離與定量分析，支援多樣樣本類型，並與實驗室信息系統雙向連接，提高臨床實驗室操作效率，目標客群涵蓋區域醫院、診所、實驗室等多元場域，並已握有AIO全自動整合式檢測設備接單實績，同步積極推進取得醫療器材專案製造核准許可批准，以期增添營運表現。

另一方面，普生ELISA系統則專注於肝炎、HIV及腫瘤標記物檢測，支援中小型實驗室與血庫應用，並透過GB Rito讀取儀、GB Wato洗板儀，以及全自動化微孔盤處理系統 Dynex DS2/DSX，提供從檢測到分析的完整解決方案，主攻海外市場業務銷售，包括巴西、印度、馬來西亞及中東等實績，未來將持續拓展馬來西亞、拉丁美洲及歐洲等多地經銷商簽訂合作，並加速當地註冊流程，進一步推升海外市場長期成長的第二曲線。

林孟德表示，癌症多年為國人第一大死因，帶動早期偵測與術後監控需求大幅攀升，普生旗下全自動CellBio™循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，為癌症診斷及治療監測提供非侵入性、可重複且成本較低的癌症診斷解決方案，並不斷深化與多家醫院及診所緊密合作與普及，同時今年底更進一步結盟富邦產險，提供保戶包括myCTC 血液循環腫瘤細胞檢測、甲狀腺功能與甲狀腺癌檢測、以及肝癌、肝炎、肝纖維之全方位肝檢測服務。此舉結合讓普生液態活檢技術以「保險×早篩」模式快速擴散。

據了解，普生為求快速滲透檢測試劑市場，在國內係採取免費提供設備的策略，而在國外則與在地經銷商合作，藉由經銷商銷售設備與檢測試劑。林孟德表示，與國外競爭對手羅氏(Roche)及亞培(Abbott)等相比，普生所提供的檢測設備與試劑極具成本競爭力，估計可幫醫療院所節省20~30%的成本。

