普生雙引擎全速推進 2026營運成長可期
【記者柯安聰台北報導】普生公司（4117）近年來啟動「精準醫療＋生物保健品」雙引擎戰略，透過積極擴大旗下精準醫療業務動能，採取「設備＋試劑」整合方案推動商業模式升級，擴充CLIA化學發光、AIO全自動化分子診斷系統等產品線，並投入AI技術整合CellBio液體活檢技術應用，擴大富邦人壽、富邦產險等異業結盟提供癌症檢測服務，再加上，旗下自有品牌「oh care歐克威爾」成功打開實體、線上知名通路廣度綜效等，在精準醫療及生物保健品事業持續全速推進下，有望挹注普生未來營運成長動能。
總經理林孟德指出，普生近3年的核心策略，是將精準醫療事業升級為「設備 × 試劑 × 服務」 的整合式商業模式，使每一台設備的市場滲透，都能帶動長期穩定的檢測試劑需求，形成高可預期的經常性收入。目前在精準醫療事業群中，以CLIA化學發光系統、ELISA系統及AIO全自動化分子診斷系統為核心動能，其中針對CLIA化學發光系統及AIO全自動化分子診斷系統，採取「設備＋試劑」整合方案商模升級，有助於隨著旗下設備銷售增加，創造穩健檢測試劑產品良好需求。
根據精準照護之發展現況與趨勢報告指出，台灣每年約有超過740萬人進行健康檢查，產值規模突破新台幣700億元，並預期每年將以超過5％速度成長，顯示台灣精準照護市場良好商機。普生旗下CLIA化學發光免疫分析技術平台具有提供高效率、高通量的檢測能力，具備靈敏度高、自動化程度高等優勢，現已開發多達81款化學發光相關試劑，涵蓋腫瘤標記物、甲狀腺、荷爾蒙、感染性疾病及代謝檢測等。今年第3季普生已率先正式取得5項TFDA醫療器材許可證，目前已有醫院開始進行測試階段，並與台灣地區3家檢驗所展開合作，同時積極與多家地區醫院與檢驗所洽談中，規劃於2026年再提交20款試劑申請TFDA認證、歐盟IVDR認證，有助於為明年營運創造新一波動能。
(圖)普生近年來啟動「精準醫療＋生物保健品」雙引擎戰略，並訂定明確成長曲線，助攻未來營運。圖為林孟德總經理。
在分子診斷領域，普生旗下GBC AIO全自動整合式檢測設備，可靈活應用且整合DNA/RNA核酸萃取、擴增、數據分析功能於一體的全自動分子診斷平台，可在2.5小時內完成核酸分離與定量分析，支援多樣樣本類型，並與實驗室信息系統雙向連接，提高臨床實驗室操作效率，目標客群涵蓋區域醫院、診所、實驗室等多元場域，並已握有AIO全自動整合式檢測設備接單實績，同步積極推進取得醫療器材專案製造核准許可批准，以期增添營運表現。
普生ELISA系統則專注於肝炎、HIV及腫瘤標記物檢測，支援中小型實驗室與血庫應用，並透過GB Rito讀取儀、GB Wato洗板儀，以及全自動化微孔盤處理系統 Dynex DS2/DSX，提供從檢測到分析的完整解決方案，主攻海外市場業務銷售，包括巴西、印度、馬來西亞及中東等實績，未來將持續拓展馬來西亞、拉丁美洲及歐洲等多地經銷商簽訂合作，並加速當地註冊流程，進一步推升海外市場長期成長的第二曲線。
林孟德指出，癌症多年為國人第1大死因，帶動早期偵測與術後監控需求大幅攀升，普生旗下全自動CellBio™循環腫瘤細胞(CTC)檢測系統產品，為癌症診斷及治療監測提供非侵入性、可重複且成本較低的癌症診斷解決方案，並不斷深化與多家醫院及診所緊密合作與普及，同時今年底更進一步結盟富邦產險，提供保戶包括myCTC 血液循環腫瘤細胞檢測、甲狀腺功能與甲狀腺癌檢測、以及肝癌、肝炎、肝纖維之全方位肝檢測服務。此舉結合讓普生液態活檢技術以「保險×早篩」模式快速擴散，將有助於提升在台灣市場的滲透率，整體綜效可望於2026年開始逐步展現。
除此之外，自有品牌「oh care 歐克威爾」以抗菌胜肽P113為核心技術，產品涵蓋口腔護理、肌膚保養與抗菌清潔三大類，並打入全台超過500家實體銷售通路，包括大樹藥局、佑全連鎖藥局、麗嬰房、卡多摩嬰童館等，以及全球超過30個知名電商平台通路，包括美國知名電商平台Amazon，帶動oh care歐克威爾品牌銷售保持成長態勢，2025年前3季銷售已超越2024年全年水準，隨著持續拓寬實體、線上通路銷售廣度，逐步增加整體營運貢獻。（自立電子報2025/11/28）
