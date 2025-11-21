普發一萬「郵局領現」常見Q&A：要帶什麼證件？健保卡沒照片怎麼辦？親友可以代領嗎？

普發一萬郵局領現 11月24日開放，全台1294間郵局都能臨櫃領取普發一萬現金！那麼普發一萬郵局領現幾點開放？有分流嗎？必備證件有哪些？健保卡沒有照片還能領普發一萬嗎？可以委託親友代領普發一萬嗎？Yahoo新聞編輯室整理財政部提供的常見Q&A，馬上幫您解惑！

普發一萬郵局領現，民眾只要攜帶有照片的健保卡、身分證或中華民國居留證，前往全國郵局儲匯櫃台，簽名並留下聯絡電話，即可領到普發一萬現金！（示意圖／Getty Images）

普發一萬郵局領現什麼時候可以領取？

請注意，11月24日～11月29日有依「臨櫃領取人」之身分證字號或居留證統一證號尾數，辦理單、雙號分流：

11月24日（一）、11月26日（三）、11月28日（五）：開放尾數1、3、5、7、9者，可以郵局臨櫃領取普發一萬。

11月25日（二）、11月27日（四）、11月29日（六）：開放尾數0、2、4、6、8者，可以郵局臨櫃領取普發一萬。

不過，若臨櫃領取人為65歲以上年長者，或者身心障礙人士，不實施分流，每天都能郵局臨櫃領取普發一萬，且會優先引導至友善服務窗口或無障礙窗口辦理。

廣告 廣告

12月1日開始，不再實施分流，所有人都可以郵局臨櫃領取普發一萬。

另須留意，一般民眾開放領取時間為2025年11月24日～2026年4月30日；僅2026年4月國內出生的新生兒，領取截止日期延長至2026年5月22日。

普發一萬郵局領現哪些郵局可以領取？

全台1294間郵局都能臨櫃領取普發一萬現金！各郵局詳細地址與營業時間，請點擊「 全國郵局營業據點一覽 」查看。

普發一萬郵局領現哪些證件一定要帶？

有健保卡者 ：健保卡須有照片。

無健保卡者 ：可憑國民身分證、中華民國居留證等身分證明文件正本領取。未領有國民身分證者，則應憑戶口名簿正本或戶籍謄本正本，委託他人領取。

無健保卡、國民身分證、中華民國居留證、戶口名簿或戶籍謄本等身分證明文件正本者：請洽1988專線，由1988專線引導您領取普發一萬。

健保卡沒有照片或照片難以辨識是本人，還能領普發一萬嗎？

假如健保卡沒有照片，或照片不足資辨識是本人時，須要另持具有照片且足資辨識為本人的「國民身分證」或「中華民國居留證」正本佐證；若為委託他人領取，不必出具委託人具有照片之身分證明文件。

不過，依衛福部「 全民健康保險保險憑證製發及存取資料管理辦法 」規定，保險對象為新生嬰兒，或有難以提供照片之特殊情形，經健保署許可得申請無照片健保卡。

可以委託親友到郵局代領普發一萬嗎？需要委託書嗎？

答案是可以的，且不用填寫委託書！委託親友代領時，應由親友（即受託人）持具照片的身分證明文件（包含健保卡／國民身分證／中華民國居留證）正本，並出具發放對象的健保卡，由受託人簽收領取。

要是發放對象沒有健保卡，則須出具發放對象的國民身分證或中華民國居留證等身分證明文件正本；未領有國民身分證，則應憑戶口名簿正本或戶籍謄本正本，委託他人領取。

普發一萬郵局領現要怎麼簽收？我沒辦法寫字怎麼辦？

由「臨櫃領款人」簽收。本人領取時，應由本人簽收；委託他人領取時，應由受託人簽收。領款人應當場核對金額無誤，並於簽收欄簽名或蓋章，且留存聯絡電話。

如臨櫃領款人遇特殊情形無法寫字或親自簽名，以印章代簽名者，得經親友或社福機構人員或非經辦櫃員任一人簽名證明之；以指印、十字或其他符號代簽名者，得經親友或社福機構人員或非經辦櫃員任兩人簽名證明之。

我是花蓮縣光復鄉人，我該去哪個郵局領普發一萬？

光復郵局受馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，災損嚴重，修復前將和光復富田郵局合署營業。為協助光復鄉民眾領取普發一萬，光復富田郵局會在11月29日（六）、11月30日（日）加班營業，專門提供民眾郵局領現服務。

配合光復郵局預訂在12月1日重新恢復營業，光復富田郵局及光復郵局將自12月起，連續三周的周六、周日，也就是12月6日、7日、13日、14日、20日、21日，加班專供郵局領現服務。

普發一萬相關新聞看更多》

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞