普發一萬台北市加碼抽獎！消費登錄發票就抽1000萬現金、台積電股票 3分鐘搞懂「來台北有購嗨」

響應中央普發一萬政策，台北市政府商業處推出「來台北有購嗨」抽獎活動，民眾只要在台北市店家單筆消費滿200元，登錄發票便可獲得抽獎序號，獎項包括1000萬現金、「護國神山」台積電股票、Tesla Model Y等好康。你也想試試運氣嗎？關於「來台北有購嗨」抽獎活動必知Q&A，Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解！

來台北有購嗨活動，有意參加的讀者朋友，記得要留好發票或收據，能否順利中大獎就看這一次啦！（示意圖／Getty Images）

來台北有購嗨活動時間？

想要參加來台北有購嗨抽獎活動的讀者朋友，請留意「發票時間」與「登錄時間」不太一樣：

有效發票／收據開立日期： 2025年11月11日～2026年3月8日。

有效發票／收據登錄時間：2025年12月1日～2026年3月8日。

簡單來說，有意參加來台北有購嗨的讀者朋友，現在就可以開始搜集在台北市店家消費滿200元的發票或收據，等到12月1日再進行登錄哦！

來台北有購嗨活動登錄抽獎辦法？

全市店家 ：在台北市店家消費，登錄消費發票或收據（登錄網站待公布），單筆消費金額每滿新台幣200元，即可獲得一組抽獎序號；之後以200元為一個級距，單筆發票或收據最多可享有100組抽獎序號。

友好特店（店家名單待公布）：前往友好特店消費，登錄消費發票或收據（登錄網站待公布），單筆消費金額每滿新台幣200元，即可獲得兩組抽獎序號；之後以200元為一個級距，單筆發票或收據最多可享有200組抽獎序號。

覺得一筆一筆登錄消費發票好麻煩？只要在活動官網首次登入時，勾選同意串接雲端發票，後續系統會將發票自動匯入參與抽獎啦！

來台北有購嗨活動抽獎獎項有哪些？

讀者朋友一定好奇，來台北有購嗨活動獎項怎麼抽？有哪些好康可以拿？對此，台北市商業處一共規畫了「周周抽」、「月月抽」、「市民專屬加碼抽」和「總獎」四大抽獎辦法：

周周抽iPhone 17（共抽12周）

登錄時間： 截至2025年12月14日晚上11時59分為第1周，截至2026年3月1日晚上11時59分為第12周，以此類推。

抽獎時間：每周三抽出獎項得主，第1周得獎者將於2025年12月17日抽出，第12周得獎者將於2026年3月4日抽出，以此類推。

＊累積登錄金額每達10億元，加碼抽出「美國雙人來回機票」一張，將於達標後次一周的「周周抽」抽獎日一同抽出。

月月抽台積電股票（12月、1月、2月各抽一張，共三張）

活動時間：截至每月最後15日晚上11時59分。

抽獎時間：2025年12月17日、2026年1月19日、2026年2月23日抽出獎項得主，隔日公布得獎者。

市民專屬加碼抽

登錄時間： 截至2026年3月8日晚上11時59分。

抽獎時間： 2026年3月11日抽出獎項得主。

得獎公告時間： 2026年3月13日前於活動官網上公告。

市民身分加碼抽：得獎人須於得獎後，提供身分證或可證明戶籍地為台北市之相關證明文件給承辦單位備查，不符台北市戶籍地者將取消中獎資格。

總抽

登錄時間： 截至2026年3月8日晚上11時59分。

抽獎時間： 2026年3月11日抽出獎項得主。

得獎公告時間： 2026年3月13日前於活動官網上公告。

獎項：頭獎抽出一位1000萬現金得獎者，其他獎項包含Tesla Model Y、MacBook、PS5、Switch 2、電子禮券等。

我不是台北市民，也能參加來台北有購嗨活動嗎？

可以！不論你來自哪一個縣市，只要你在台北市進行消費，單筆滿新台幣200元並取得發票或收據，完成登錄後，就能獲得抽獎資格。除了「市民專屬加碼抽」僅限台北市民具有中獎資格，其他獎項包含最大獎1000萬現金，人人都有中獎機會！

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

