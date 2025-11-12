普發一萬台北市加碼抽獎！消費登錄發票就抽1000萬現金、台積電股票 3分鐘搞懂「來台北有購嗨」
響應中央普發一萬政策，台北市政府商業處推出「來台北有購嗨」抽獎活動，民眾只要在台北市店家單筆消費滿200元，登錄發票便可獲得抽獎序號，獎項包括1000萬現金、「護國神山」台積電股票、Tesla Model Y等好康。你也想試試運氣嗎？關於「來台北有購嗨」抽獎活動必知Q&A，Yahoo新聞編輯室馬上帶你了解！
看更多》普發一萬登記查詢11/13開放！小編手把手教學：登記流程、應備資料、父母代領、入帳時間一次掌握
來台北有購嗨活動時間？
想要參加來台北有購嗨抽獎活動的讀者朋友，請留意「發票時間」與「登錄時間」不太一樣：
有效發票／收據開立日期：2025年11月11日～2026年3月8日。
有效發票／收據登錄時間：2025年12月1日～2026年3月8日。
簡單來說，有意參加來台北有購嗨的讀者朋友，現在就可以開始搜集在台北市店家消費滿200元的發票或收據，等到12月1日再進行登錄哦！
來台北有購嗨活動登錄抽獎辦法？
全市店家：在台北市店家消費，登錄消費發票或收據（登錄網站待公布），單筆消費金額每滿新台幣200元，即可獲得一組抽獎序號；之後以200元為一個級距，單筆發票或收據最多可享有100組抽獎序號。
友好特店（店家名單待公布）：前往友好特店消費，登錄消費發票或收據（登錄網站待公布），單筆消費金額每滿新台幣200元，即可獲得兩組抽獎序號；之後以200元為一個級距，單筆發票或收據最多可享有200組抽獎序號。
覺得一筆一筆登錄消費發票好麻煩？只要在活動官網首次登入時，勾選同意串接雲端發票，後續系統會將發票自動匯入參與抽獎啦！
來台北有購嗨活動抽獎獎項有哪些？
讀者朋友一定好奇，來台北有購嗨活動獎項怎麼抽？有哪些好康可以拿？對此，台北市商業處一共規畫了「周周抽」、「月月抽」、「市民專屬加碼抽」和「總獎」四大抽獎辦法：
周周抽iPhone 17（共抽12周）
登錄時間：截至2025年12月14日晚上11時59分為第1周，截至2026年3月1日晚上11時59分為第12周，以此類推。
抽獎時間：每周三抽出獎項得主，第1周得獎者將於2025年12月17日抽出，第12周得獎者將於2026年3月4日抽出，以此類推。
＊累積登錄金額每達10億元，加碼抽出「美國雙人來回機票」一張，將於達標後次一周的「周周抽」抽獎日一同抽出。
月月抽台積電股票（12月、1月、2月各抽一張，共三張）
活動時間：截至每月最後15日晚上11時59分。
抽獎時間：2025年12月17日、2026年1月19日、2026年2月23日抽出獎項得主，隔日公布得獎者。
市民專屬加碼抽
登錄時間：截至2026年3月8日晚上11時59分。
抽獎時間：2026年3月11日抽出獎項得主。
得獎公告時間：2026年3月13日前於活動官網上公告。
市民身分加碼抽：得獎人須於得獎後，提供身分證或可證明戶籍地為台北市之相關證明文件給承辦單位備查，不符台北市戶籍地者將取消中獎資格。
總抽
登錄時間：截至2026年3月8日晚上11時59分。
抽獎時間：2026年3月11日抽出獎項得主。
得獎公告時間：2026年3月13日前於活動官網上公告。
獎項：頭獎抽出一位1000萬現金得獎者，其他獎項包含Tesla Model Y、MacBook、PS5、Switch 2、電子禮券等。
我不是台北市民，也能參加來台北有購嗨活動嗎？
可以！不論你來自哪一個縣市，只要你在台北市進行消費，單筆滿新台幣200元並取得發票或收據，完成登錄後，就能獲得抽獎資格。除了「市民專屬加碼抽」僅限台北市民具有中獎資格，其他獎項包含最大獎1000萬現金，人人都有中獎機會！
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※來台北有購嗨（台北市商業處）
※普發萬元去哪花?「來台北有購嗨！」北市府加碼放大你的荷包 頭獎獨得千萬大紅包、月月抽台積電、加碼百萬名車 夢想一抽成真！（台北市商業處）
※普發萬元怎麼花？來台北就對了！（台北市商業處-我是商Ya人臉書粉專）
其他人也在看
吳宗憲曝「粿王真正賠償數字」勸范姜彥豐：讓它平靜一點過去
吳宗憲聊到粿王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了，王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子先付了400多萬還是500萬，房子過給他，就淨身出戶」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
快訊／鳳凰颱風17:30發海警！「登陸時間」提前了 3縣市最危險
今年第26號颱風鳳凰持續逼近台灣，中央氣象署表示，預計今（10）日17時30分將發布海上颱風警報，11日上半天發布陸上颱風警報。而登陸台灣時間也會提早，有機會在週三（12日）下午至晚上登陸中南部，目前最有可能的登陸縣市是嘉義縣、台南市、高雄市。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
快訊/賴清德要他聲援沈伯洋 韓國瑜1點45分將出面講話
民進黨立委沈伯洋遭大陸重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查。總統賴清德昨公開聲援沈伯洋，並呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，引發熱議。對此，韓國瑜預計將在今早（12日）1點45分出面發表談話。中天新聞網 ・ 1 小時前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 2 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔣萬安贏了！台北出大太陽 網友要「咕嚕咕嚕人」出來道歉
鳳凰颱風來襲，台北市長蔣萬安昨天宣布今天（12日）正常上班上課後，臉書再度遭到網友灌爆「蔣不聽」、「咕嚕咕嚕」等流言洗版。不過今早天氣放晴甚至一度出現大太陽，先前留言的網友大翻車，同篇貼文也湧進「出太陽啦，各位」、「300％連任」、「台北沒放颱風假是明智決策」、「罵人的要不要出來道歉」。中天新聞網 ・ 5 小時前
粿粿搬錢救王子4／王子5副業營業額破億卻哭窮？ 知情人士曝原因：口袋幾乎空空
旗下共有5項副業在經營的王子，今年初還宣稱和毛弟的全部副業營業額加起來破億元，過往更是以賓士、特斯拉等名車代步，但其實據悉，他的經濟狀況並不如外界所想像的闊綽，原因就是理財觀念不佳，加上父債纏身。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風逼近！17:30發布海上警報 中南部「3縣市」最受威脅
第26號颱風「鳳凰」持續朝台灣靠近，中央氣象署今（10）日指出，預計今日下午5時30分發布海上颱風警報，11日上半天將發布陸上颱風警報。氣象專家指出，颱風登陸時間可能提前，最有可能於週三（12日）下午台視新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 3 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
黃品源女兒腎臟感染！醫下通牒「恐丟命」畫面曝
娛樂中心／李汶臻報導唱紅〈小薇〉的57歲歌手黃品源，近年都在中國發展，去（2024）年再婚娶回俄羅斯鋼琴家美女Alina艾琳，兩人的北京婚宴更有「大咖天王」任賢驚喜現身。黃品源與前妻育有一兒一女，其中22歲的女兒黃懷萱（Edelyn），遺傳媽媽巫若萍的荷蘭與原住民血統，混血精緻五官搭配高䠷身材相當吸睛。在美國發展音樂事業的她，日前突在IG限動自爆腎臟感染，一度情況危急、遭醫生警告「差點沒命」，最後還被送進急救室。對於女兒人在他鄉緊急送醫，爸爸黃品源稍早作出回應並曝光女兒的最新病況。民視 ・ 3 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前